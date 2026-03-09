Ягоды будут как на плантации: чем прикормить клубнику весной, чтобы собирать урожай ведрами

Весна – самый важный период для клубники. Именно в это время растение просыпается после зимы и начинает активно формировать листья, цветоносы и будущий урожай. Если правильно подкормить кусты в начале сезона, ягоды могут вырасти большими, сладкими и их будет гораздо больше .

Чем подкормить клубнику весной, чтобы получить большой урожай

Опытные огородники отмечают: первую подкормку клубники нужно проводить сразу после того, как сойдет снег и растения начнут активно расти.

Зачем подкармливать клубнику весной

После зимы почва часто беднеет на питательные вещества. Поэтому растения могут расти медленнее, а ягоды становятся мелкими.

Именно поэтому весенняя подкормка помогает клубнике быстрее нарастить зеленую массу и заложить больше цветочных почек .

Огородники говорят, что если не пропустить этот этап, урожай может вырасти в несколько раз.

Куриный помет

Одним из самых эффективных натуральных удобрений считается куриный помет.

Он содержит много азота, фосфора и калия – именно тех элементов, которые нужны клубнике весной.

Для подкормки обычно готовят раствор: 1 литр помета на 10 литров воды . Смесь настаивают несколько дней, после чего поливают растения под корнем.

Древесный пепел

Еще одно популярное средство – древесный пепел. Он содержит калий, кальций и микроэлементы, улучшающие развитие растений.

Золу можно просто рассыпать между кустами или сделать настой.

На ведро воды берут примерно один стакан золы , хорошо перемешивают и поливают грядки.

Перегной или компост

Органические удобрения также отлично подходят для клубники.

Перегной или компост помогает улучшить структуру почвы и обеспечивает растения питательными веществами в течение длительного времени.

Опытные дачники советуют подсыпать немного перегноя под каждый куст и слегка разрыхлить землю .

Дрожжевая подкормка

Необычный, но популярный способ – использование дрожжей.

Считается, что они стимулируют развитие корневой системы и улучшают рост растений.

Для этого 10 г сухих дрожжей растворяют в 10 литрах теплой воды , добавляют немного сахара и настаивают несколько часов.

После этого раствор используют для полива.

Йод для профилактики болезней

Некоторые огородники используют йод в качестве профилактики грибковых заболеваний.

Обычно в ведро воды добавляют 10 капель йода и опрыскивают растения.

Это помогает укрепить клубнику и оградить ее от болезней.

Когда проводить подкормку

Первую подкормку обычно проводят ранней весной, когда начинают появляться новые листочки.

Второй этап подкормки можно сделать перед цветением.

В этот период растения особенно нуждаются в питательных веществах, чтобы сформировать большое количество цветов и будущих ягод .

Опытные садоводы отмечают: важно не переусердствовать с удобрениями.

Избыток питательных веществ может привести к тому, что кусты начнут активно расти, но ягод будет меньше.

Если же соблюдать простые правила ухода, клубника отблагодарит щедрым урожаем, и ягоды можно будет собирать ведрами .

