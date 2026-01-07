Зимой эта обувь становится опасной: простые способы, которые спасут вас от падения на льду

Зимний период в Украине традиционно сопровождается не только снегом, но и гололедицей, мокрым льдом и постоянными колебаниями температуры . Сегодня плюс, завтра минус – и тротуары превращаются в опасную ловушку. Даже качественная зимняя обувь со временем теряет протектор , особенно если она носится несколько сезонов или имеет небольшой каблук.

Как сделать зимнюю обувь нескользкой в мороз, оттепель и гололед — реально работающие советы.

По данным травмпунктов, именно зимой резко растет количество переломов, растяжений и ушибов , и во многих случаях причина одна – скользкая подошва . Однако существуют простые и доступные решения, которые помогут значительно снизить риск падения.

Народные методы: дешево, быстро, но ненадолго

Самый популярный экстренный способ – тканевый пластырь , наклеенный на подошву. Он создает дополнительное трение, но работает не более 20–30 минут , поэтому подходит только для коротких переходов.

Еще один метод – наждачная бумага . Подошву можно немного потереть или приклеить кусочки наждачки или войлока на водостойкий клей. Эффект держится дольше, но быстро стирается .

Более радикальный вариант – клей с песком . На подошву наносят сеточку из клея и посыпают крупным песком или приклеивают абразивную сторону кухонной губки. Сцепление со льдом существенно возрастает, но внешний вид обуви ухудшается .

Некоторые используют саморезы , если подошва толстая. Это один из самых эффективных способов на льду, но обувь становится шумной в помещении и портится окончательно .

Современные решения: безопаснее и практичнее

Самый удобный вариант – ледоходы (противоскользящие накладки). Они легко надеваются, не повреждают обувь и обеспечивают надежное сцепление со льдом. Важно только правильно подобрать размер.

Также существуют специальные спреи для подошвы , создающие нескользящий слой на основе полимеров. Стоимость — в пределах 150–200 гривен , однако эффект на мокром льду длится всего 15–30 минут .

Самое надежное решение – ремонтная мастерская . Там могут установить профессиональные противоскользящие накладки, которые служат значительно дольше и не портят внешний вид обуви.

