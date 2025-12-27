Ворожіння на Новий рік – ритуали, які виконують бажання, притягують гроші та відкривають ім’я судженого

Новорічна ніч здавна вважається особливим моментом, коли межа між минулим і майбутнім стає тонкою. Саме тому в багатьох культурах існує традиція ворожінь на Новий рік – для виконання бажань, передбачення долі та пошуку кохання. Вважається, що ритуали, проведені під бій курантів або у перші години нового року, мають найсильнішу енергетику.

Ці новорічні ворожіння вважають найсильнішими – що варто зробити до бою курантів

Ворожіння на бажання – що обирають найчастіше

Папірець і шампанське

Найпопулярніший новорічний ритуал. Бажання пишуть на маленькому папірці, спалюють його під бій годинника, попіл висипають у келих шампанського і випивають до останнього удару. За повір’ям, якщо встигнути – задумане обов’язково збудеться.

12 ягід винограду

Під кожен удар курантів потрібно з’їсти одну ягоду, не збиваючись і думаючи лише про бажання. Цей обряд символізує достаток і вдалий рік.

Віск у воді

Розтоплений віск зі свічки виливають у миску з холодною водою, а потім тлумачать фігуру. Кільце віщує весілля, квітка – нові можливості, крапля – несподівані гроші.

Дзеркало під подушкою

Бажання пишуть на дзеркалі і кладуть його під подушку. Якщо вранці напис зник або став блідим – вважається, що мрія почала здійснюватися.

Ворожіння на майбутнє – що чекає у новому році

Чашки з сюрпризами

У кілька чашок кладуть різні предмети: монету, цукор, сіль, хліб, кільце. Обрана навмання чашка символізує головну подію року – фінанси, радість, труднощі або кохання.

Ялинкові іграшки та гілки

Із зав’язаними очима торкаються першого предмета на ялинці. Іграшка обіцяє романтику, гілка – зміни, дощик – фінансові випробування.

Золотий ланцюжок

Його кидають у прозору посудину з водою і дивляться, яку фігуру він утворить. Коло символізує стабільність, вузол – складний вибір, хвиля – несподівані події.

Ворожіння на судженого – для тих, хто чекає кохання

Ім’я першого перехожого

У ніч зі Старого Нового року запитують ім’я у першого зустрічного чоловіка. За народними прикметами, так зватимуть майбутнього обранця.

Хліб і ножиці під подушкою

Перед сном кладуть під подушку шматок хліба і тупі ножиці, щоб суджений наснився.

Кільце у воді

Через кільце дивляться на полум’я свічки – у відблиску, за повір’ями, може з’явитися образ майбутнього партнера.

Що важливо пам’ятати

Найкращий час для ворожінь – новорічна ніч та період Святок. Ритуали радять проводити в тиші, зі свічками та без сторонніх. А результати не варто розповідати іншим – вважається, що це може завадити здійсненню задуманого.

Новорічні ворожіння залишаються не лише частиною традицій, а й способом налаштуватися на новий етап життя – з вірою, надією і трішки магії.

