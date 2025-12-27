logo

BTC/USD

87426

ETH/USD

2929.72

USD/UAH

42.06

EUR/UAH

49.56

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Досуг Полезные советы Гадания на Новый год – ритуалы, исполняющие желания, притягивающие деньги и открывающие имя суженого
commentss НОВОСТИ Все новости

Гадания на Новый год – ритуалы, исполняющие желания, притягивающие деньги и открывающие имя суженого

Шампанское с пеплом, зеркала, елка и воск – древние обряды, которые, по поверьям, работают именно в новогоднюю ночь.

27 декабря 2025, 13:00
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Проніна Анна

Новогодняя ночь давно считается особым моментом, когда граница между прошлым и будущим становится тонкой. Поэтому во многих культурах существует традиция гаданий на Новый год – для исполнения желаний, предсказания судьбы и поиска любви. Считается, что ритуалы, проведенные под бой курантов или первые часы нового года, имеют сильнейшую энергетику.

Гадания на Новый год – ритуалы, исполняющие желания, притягивающие деньги и открывающие имя суженого

Эти новогодние гадания считают самыми сильными – что следует сделать в бою курантов

Гадание по желанию – что выбирают чаще всего

Бумажка и шампанское
Популярнейший новогодний ритуал. Желание пишут на маленькой бумажке, сжигают их под бой часов, пепел высыпают в бокал шампанского и выпивают до последнего удара. По поверью, если успеть – задуманное обязательно сбудется.

12 ягод винограда
Под каждый удар курантов нужно съесть одну ягоду, не сбиваясь и думая только о желании. Этот обряд символизирует обилие и удачный год.

Воск в воде
Растопленный воск из свечи выливают в миску с холодной водой, а затем толкуют фигуру. Кольцо предвещает свадьбу, цветок – новые возможности, капля – неожиданные деньги.

Зеркало под подушкой
Желания пишут на зеркале и кладут под подушку. Если утром надпись исчезла или стала бледной – считается, что мечта начала сбываться.

Гадание на будущее – что ждет в новом году

Чашки с сюрпризами
В несколько чашек кладут разные предметы: монету, сахар, соль, хлеб, кольцо. Выбранная наугад чашка символизирует главное событие года – финансы, радость, трудности или любовь.

Елочные игрушки и ветки
С завязанными глазами касаются первого предмета на елке. Игрушка обещает романтику, ветвь – перемены, дождик – финансовые испытания.

Золотая цепочка
Его бросают в прозрачный сосуд с водой и смотрят, какую фигуру он образует. Круг символизирует стабильность, узел – сложный выбор, волна – неожиданные события.

Гадание суженого – для тех, кто ждет любви

Имя первого прохожего
В ночь со Старого Нового года спрашивают имя первого встречного мужа. По народным приметам, так зовут будущего избранника.

Хлеб и ножницы под подушкой
Перед сном кладут под подушку кусок хлеба и тупые ножницы, чтобы суженый приснился.

Кольцо в воде
Через кольцо смотрят на пламя свечи – в блике, по поверьям, может появиться образ будущего партнера.

Что важно помнить

Лучшее время для гаданий – новогодняя ночь и период Праздник. Ритуалы советуют проводить в тишине, со свечами и без посторонних. А результаты не стоит рассказывать другим – считается, что это может помешать осуществлению задуманного.

Новогодние гадания остаются не только частью традиций, но и способом настроиться на новый этап жизни – с верой, надеждой и немного магии.

Напомним, портал "Комментарии" ранее сообщал, какой сегодня церковный праздник, и чего нельзя делать в этот день, чтобы не отпугнуть удачу.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости