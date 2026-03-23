Водії масово помиляються: коли насправді треба міняти гуму навесні 2026

В Україні водії почали активно записуватися на шиномонтаж через потепління, однак реальні погодні умови залишаються нестабільними – особливо вночі.

Коли міняти зимову гуму на літню: правила та поради 2026

Як повідомляють фахівці автомобільного ринку, ключовим орієнтиром для заміни шин є не дата, а середньодобова температура повітря, яка має стабільно перевищувати певний рівень.

Чому правило “+7°C” критично важливе

Автомобільні шини мають різний склад – саме це визначає їхню поведінку на дорозі.

Критична межа – +7°C.

Якщо температура нижча:

– літня гума твердіє (“дубіє”),

– різко погіршується зчеплення,

– гальмівний шлях збільшується навіть на сухому асфальті.

Якщо ж температура стабільно вища:

– зимова гума перегрівається,

– стає занадто м’якою,

– зношується значно швидше.

Експерти наголошують: оптимальний момент для заміни – коли вночі вже немає заморозків, а вдень температура тримається на рівні +10…+12°C.

Чим ризикують водії, які не поспішають із заміною

Бажання “докатати” зимову гуму до тепла здається економією, але на практиці має протилежний ефект.

На теплому покритті:

– протектор стирається у кілька разів швидше,

– авто стає менш керованим, виникає ефект “пливучості”,

– витрата пального зростає приблизно на 5–10% через підвищений опір коченню.

У критичних ситуаціях це може призвести до втрати контролю над автомобілем.

На що звернути увагу перед перевзуванням

Перед встановленням літнього комплекту важливо перевірити кілька параметрів.

Глибина протектора – мінімум 1,6 мм, але для безпеки під час дощу краще мати не менше 3 мм.

Вік шин – навіть при гарному вигляді гума старше 5–6 років втрачає властивості.

Балансування коліс – необхідне для уникнення вібрацій і навантаження на підвіску.

Що каже закон і страхові

В Україні немає чітко визначених дат обов’язкової заміни шин. Водій сам несе відповідальність за вибір.

Втім, страхові компанії вже враховують цей фактор. Якщо ДТП трапиться через невідповідну гуму:

– це можуть розцінити як технічну несправність,

– виплату за КАСКО можуть відмовити.

Весняна погода в Україні часто нестабільна – теплі дні змінюються нічними заморозками. Саме тому щороку виникає одна й та сама помилка – водії орієнтуються на календар, а не на реальні умови.

Висновок очевидний: краще трохи запізнитися із заміною, ніж ризикувати безпекою через раннє перевзування.

