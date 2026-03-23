Водії масово помиляються: коли насправді треба міняти гуму навесні 2026

Рубрики
МЕНЮ
Проніна Анна
В Україні водії почали активно записуватися на шиномонтаж через потепління, однак реальні погодні умови залишаються нестабільними – особливо вночі.
Коли міняти зимову гуму на літню: правила та поради 2026
Як повідомляють фахівці автомобільного ринку, ключовим орієнтиром для заміни шин є не дата, а середньодобова температура повітря, яка має стабільно перевищувати певний рівень.
Автомобільні шини мають різний склад
– саме це визначає їхню поведінку на
дорозі.
Критична межа – +7°C.
Якщо температура нижча:
– літня гума твердіє (“дубіє”),
– різко погіршується зчеплення,
– гальмівний шлях збільшується навіть на сухому асфальті.
Якщо ж температура стабільно вища:
– зимова гума перегрівається,
– стає занадто м’якою,
– зношується значно швидше.
Експерти наголошують: оптимальний момент для заміни – коли вночі вже немає заморозків, а вдень температура тримається на рівні +10…+12°C.
Бажання “докатати” зимову гуму до тепла здається економією, але на практиці має протилежний ефект.
На теплому покритті:
– протектор стирається у кілька разів швидше,
– авто стає менш керованим, виникає ефект “пливучості”,
– витрата пального зростає приблизно на 5–10% через підвищений опір коченню.
У критичних ситуаціях це може призвести до втрати контролю над автомобілем.
Перед встановленням літнього комплекту важливо перевірити кілька параметрів.
Глибина протектора – мінімум 1,6 мм, але для безпеки під час дощу краще мати не менше 3 мм.
Вік шин – навіть при гарному вигляді гума старше 5–6 років втрачає властивості.
Балансування коліс – необхідне для уникнення вібрацій і навантаження на підвіску.
В Україні немає чітко визначених дат обов’язкової заміни шин. Водій сам несе відповідальність за вибір.
Втім, страхові компанії вже
враховують цей фактор. Якщо ДТП
трапиться через невідповідну гуму:
– це можуть розцінити як технічну несправність,
– виплату за КАСКО можуть відмовити.
Весняна погода в Україні часто нестабільна – теплі дні змінюються нічними заморозками. Саме тому щороку виникає одна й та сама помилка – водії орієнтуються на календар, а не на реальні умови.
Висновок очевидний: краще трохи запізнитися із заміною, ніж ризикувати безпекою через раннє перевзування.
