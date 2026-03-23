Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
Главная Новости Досуг Полезные советы Водители массово ошибаются: когда на самом деле нужно менять резину весной 2026
Водители массово ошибаются: когда на самом деле нужно менять резину весной 2026

Первые теплые дни вводят водителей в заблуждение – спешка с переобуванием может стоить безопасности и денег. Эксперты объясняют, почему ориентироваться нужно не на календарь.

23 марта 2026, 17:40
Проніна Анна

В Украине водители начали активно записываться на шиномонтаж из-за потепления, однако реальные погодные условия остаются нестабильными – особенно ночью.

Водители массово ошибаются: когда на самом деле нужно менять резину весной 2026

Когда менять зимнюю резину на летнюю: правила и советы 2026

Как сообщают специалисты автомобильного рынка, ключевым ориентиром для замены шин является не дата, а среднесуточная температура воздуха , стабильно превышающая определенный уровень.

Почему правило "7°C" критически важно

Автомобильные шины имеют разный состав – это определяет их поведение на дороге.
Критическая граница – 7°C.

Если температура ниже:
летняя резина твердеет (“дубье”) ,
– резко ухудшается сцепление,
тормозной путь увеличивается даже на сухом асфальте .

Если же температура стабильно выше:
зимняя резина перегревается ,
– становится слишком мягкой,
изнашивается гораздо быстрее .

Эксперты отмечают: оптимальный момент для замены – когда ночью уже нет заморозков, а днем температура держится на уровне 10…12°C .

Чем рискуют водители, не спешащие с заменой

Желание "докатать" зимнюю резину до тепла кажется экономией, но на практике оказывает противоположный эффект.

На теплом покрытии:
протектор стирается в несколько раз быстрее .
– авто становится менее управляемым, возникает эффект “плавучести”,
расход топлива возрастает примерно на 5–10% из-за повышенного сопротивления качению.

В критических ситуациях это может привести к потере контроля над автомобилем.

На что обратить внимание перед переобувкой

Перед установкой летнего комплекта важно проверить несколько параметров.

Глубина протектора – минимум 1,6 мм, но для безопасности во время дождя лучше иметь не менее 3 мм .

Возраст шин – даже при хорошем виде резина старше 5–6 лет теряет свойства.

Балансировка колес – необходима во избежание вибраций и нагрузки на подвеску.

Что говорит закон и страховые

В Украине нет четко определенных дат обязательной замены шин. Водитель сам несет ответственность за выбор.

Впрочем, страховые компании уже учитывают этот фактор . Если ДТП случится из-за неподходящей резины:
– это могут расценить как техническую неисправность,
выплату за КАСКО могут отказать .

Весенняя погода в Украине часто нестабильна – теплые дни сменяются ночными заморозками. Именно поэтому каждый год возникает одна и та же ошибка – водители ориентируются на календарь, а не на реальные условия.

Вывод очевиден: лучше немного опоздать с заменой, чем рисковать безопасностью из-за раннего обуви .

Читайте также в "Комментариях", какой пакет документов нужно иметь для оформления загранпаспорта в 2026 году.



