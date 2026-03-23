Водители массово ошибаются: когда на самом деле нужно менять резину весной 2026

Проніна Анна
В Украине водители начали активно записываться на шиномонтаж из-за потепления, однако реальные погодные условия остаются нестабильными – особенно ночью.
Когда менять зимнюю резину на летнюю: правила и советы 2026
Как сообщают специалисты автомобильного рынка, ключевым ориентиром для замены шин является не дата, а среднесуточная температура воздуха , стабильно превышающая определенный уровень.
Автомобильные шины имеют разный состав – это определяет их поведение на дороге.
Критическая граница – 7°C.
Если температура ниже:
– летняя резина твердеет (“дубье”) ,
– резко ухудшается сцепление,
– тормозной путь увеличивается даже на сухом асфальте .
Если же температура стабильно выше:
– зимняя резина перегревается ,
– становится слишком мягкой,
– изнашивается гораздо быстрее .
Эксперты отмечают: оптимальный момент для замены – когда ночью уже нет заморозков, а днем температура держится на уровне 10…12°C .
Желание "докатать" зимнюю резину до тепла кажется экономией, но на практике оказывает противоположный эффект.
На теплом покрытии:
– протектор стирается в несколько раз быстрее .
– авто становится менее управляемым, возникает эффект “плавучести”,
– расход топлива возрастает примерно на 5–10% из-за повышенного сопротивления качению.
В критических ситуациях это может привести к потере контроля над автомобилем.
Перед установкой летнего комплекта важно проверить несколько параметров.
Глубина протектора – минимум 1,6 мм, но для безопасности во время дождя лучше иметь не менее 3 мм .
Возраст шин – даже при хорошем виде резина старше 5–6 лет теряет свойства.
Балансировка колес – необходима во избежание вибраций и нагрузки на подвеску.
В Украине нет четко определенных дат обязательной замены шин. Водитель сам несет ответственность за выбор.
Впрочем, страховые компании уже учитывают этот фактор . Если ДТП случится из-за неподходящей резины:
– это могут расценить как техническую неисправность,
– выплату за КАСКО могут отказать .
Весенняя погода в Украине часто нестабильна – теплые дни сменяются ночными заморозками. Именно поэтому каждый год возникает одна и та же ошибка – водители ориентируются на календарь, а не на реальные условия.
Вывод очевиден: лучше немного опоздать с заменой, чем рисковать безопасностью из-за раннего обуви .
Читайте также в "Комментариях", какой пакет документов нужно иметь для оформления загранпаспорта в 2026 году.