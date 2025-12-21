Використання телефону під час зарядки: як не зіпсувати батарею і не спровокувати пожежу

Користуватися телефоном під час зарядки можна, але обережно. Легке використання — відповіді на дзвінки чи повідомлення — не шкодить, але інтенсивне навантаження, як-от ігри чи перегляд відео, сильно нагріває батарею. Це прискорює її знос, скорочує термін служби і підвищує ризик перегріву, а іноді й пожежі або вибуху, особливо при використанні неякісних зарядних пристроїв.

Чи можна користуватися смартфоном під час заряджання

Чому це небезпечно:

Перегрів: одночасна зарядка та використання створюють зайве тепло, що може призвести до здуття батареї або навіть вибуху.

Скорочення життя батареї: постійний перегрів прискорює старіння акумулятора і зменшує його ємність.

Ризик ураження струмом: несертифіковані зарядки підвищують ризик ураження електрикою.

Уповільнення зарядки: частина енергії йде на роботу телефону, а не на заряд батареї.

Коли це безпечно, але не рекомендовано:

Короткі дзвінки або перевірка повідомлень.

Використання оригінальних або сертифікованих зарядних пристроїв, які мають захист від перегріву та перезарядки.

Рекомендації:

Зводьте навантаження до мінімуму — уникайте ігор, стрімінгу та важких додатків під час зарядки. Використовуйте тільки оригінальні або сертифіковані зарядні пристрої. Заряджайте телефон на відкритій поверхні, не під подушками чи ковдрами. Не залишайте телефон без нагляду біля води або у ванній кімнаті.

Найкраще — перевіряти повідомлення чи дзвонити лише коротко, а решту активностей робити після повного заряджання. Так ви збережете батарею та зменшите ризики.

