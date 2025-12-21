Использование телефона при зарядке: как не испортить батарею и не спровоцировать пожар

Пользоваться телефоном при зарядке можно, но осторожно. Легкое использование – ответы на звонки или сообщения – не вредит, но интенсивная нагрузка, например игры или просмотр видео, сильно нагревает батарею. Это ускоряет износ, сокращает срок службы и повышает риск перегрева, а иногда и пожара или взрыва, особенно при использовании некачественных зарядных устройств.

Можно ли пользоваться смартфоном во время зарядки

Почему это небезопасно:

Перегрев: одновременная зарядка и использование создают лишнее тепло, что может привести к вздутию батареи или даже взрыву.

Сокращение жизни батареи: постоянный перегрев ускоряет старение аккумулятора и уменьшает его емкость.

Риск поражения током: несертифицированные зарядки повышают риск поражения электричеством.

Замедление зарядки: часть энергии уходит на работу телефона, а не на заряд батареи.

Когда это безопасно, но не рекомендуется:

Короткие вызовы или проверка сообщений.

Использование оригинальных или сертифицированных зарядных устройств с защитой от перегрева и перезарядки.

Рекомендации:

Сводите нагрузку к минимуму – избегайте игр, стриминга и тяжелых приложений во время зарядки. Используйте только оригинальные или сертифицированные зарядные устройства. Заряжайте телефон на открытой поверхности, не под подушками или одеялами. Не оставляйте телефон без присмотра у воды или в ванной.

Лучше всего — проверять сообщения или звонить только коротко, а остальные активности делать после полной зарядки. Так вы сохраните батарею и снизите риски.

