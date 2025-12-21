logo

Использование телефона при зарядке: как не испортить батарею и не спровоцировать пожар
commentss НОВОСТИ Все новости

Использование телефона при зарядке: как не испортить батарею и не спровоцировать пожар

Короткие звонки и сообщения – безопасны, а вот игры и видео во время зарядки могут стать серьезным риском.

21 декабря 2025, 06:30
Автор:
avatar

Проніна Анна

Пользоваться телефоном при зарядке можно, но осторожно. Легкое использование – ответы на звонки или сообщения – не вредит, но интенсивная нагрузка, например игры или просмотр видео, сильно нагревает батарею. Это ускоряет износ, сокращает срок службы и повышает риск перегрева, а иногда и пожара или взрыва, особенно при использовании некачественных зарядных устройств.

Использование телефона при зарядке: как не испортить батарею и не спровоцировать пожар

Можно ли пользоваться смартфоном во время зарядки

Почему это небезопасно:

  • Перегрев: одновременная зарядка и использование создают лишнее тепло, что может привести к вздутию батареи или даже взрыву.

  • Сокращение жизни батареи: постоянный перегрев ускоряет старение аккумулятора и уменьшает его емкость.

  • Риск поражения током: несертифицированные зарядки повышают риск поражения электричеством.

  • Замедление зарядки: часть энергии уходит на работу телефона, а не на заряд батареи.

Когда это безопасно, но не рекомендуется:

  • Короткие вызовы или проверка сообщений.

  • Использование оригинальных или сертифицированных зарядных устройств с защитой от перегрева и перезарядки.

Рекомендации:

  1. Сводите нагрузку к минимуму – избегайте игр, стриминга и тяжелых приложений во время зарядки.

  2. Используйте только оригинальные или сертифицированные зарядные устройства.

  3. Заряжайте телефон на открытой поверхности, не под подушками или одеялами.

  4. Не оставляйте телефон без присмотра у воды или в ванной.

Лучше всего — проверять сообщения или звонить только коротко, а остальные активности делать после полной зарядки. Так вы сохраните батарею и снизите риски.

Напомним, портал "Комментарии" писал , какой телефон стал самым продаваемым в истории.



