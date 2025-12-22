Викинете — накличете біду: 5 речей, які категорично не можна виносити з дому на Новий рік

Передноворічне прибирання часто сприймають як рутину, але насправді це ритуал очищення енергетики дому, який може вплинути на фінанси, настрій та сімейний добробут у наступному році. Українські експерти з народної символіки та езотерики наголошують, що існує п’ять категорій речей, які ні за яких обставин не можна викидати під час зимових свят.

Магія дому та новорічна енергетика: що не можна викидати в святковий сезон

1. Святковий декор — акумулятори радості

Ялинкові кульки, гірлянди та різдвяні вінки — не просто прикраси. Вони накопичують енергію радості та позитиву, і позбавляючись їх відразу після свят, ви ризикуєте "виключити" ці ресурси з дому. Навіть старі, але цілі іграшки краще зберегти в коробці до наступного року. Лише пошкоджені предмети можна утилізувати, але бажано зробити це після завершення святкової хвилі.

2. Улюблений одяг та речі з історією

Одяг, який асоціюється з приємними моментами життя, збирає енергетику власника. Викидання такого одягу під час свят може позбавити вас удачі. Якщо річ зношена, її краще відкласти до весни, коли природа оновлює свій цикл, і тоді вже без шкоди для енергетики дому її можна утилізувати.

3. Сувеніри та дрібнички з подорожей

Фігурки, магніти та інші дрібні сувеніри з подорожей — це портал у ваші приємні спогади та досягнення. Викидання їх у святковий період може "обнулити" внутрішні ресурси і позбавити відчуття стабільності. Езотерики радять створити спеціальну коробку або куточок для цих речей, щоб вони продовжували "живити" вашу енергію.

4. Порожні горщики та вазони

Навіть порожні квіткові горщики несуть символіку пустоти та фінансових втрат, якщо їх викидати взимку. Їх можна перетворити на елемент святкового декору, наповнивши хвоєю, шишками або маленькими зимовими рослинами. Так ви не лише збережете добробут, а й додасте дому атмосферу святкового затишку.

5. Фотографії та знімки

Фотографії — це енергетичний відбиток людини та її емоцій. Викидаючи їх під час свят, можна випадково розірвати зв’язок із приємними подіями та людьми, які на них зображені. Знімки краще зберігати у спеціальних папках або альбомах, а старі фото можна переносити у коробки з пам’ятними речами.

Бонус-порада експертів

Не варто боятися прибирання — важливо лише відокремлювати речі, що несуть негативну енергію: старий розбитий посуд, чеки, борги та зношені предмети. Все це можна безпечно утилізувати до 31 грудня, звільнивши місце для нової позитивної енергії та добробуту в новому році.

Правильне прибирання під час свят — це не просто організація простору, а справжній ритуал залучення удачі, благополуччя та гармонії у сім’ї, який допоможе зустріти рік нових можливостей у позитивному ключі.

