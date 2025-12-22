Выбросите - назовете беду: 5 вещей, которые категорически нельзя выносить из дома на Новый год

Предновогодняя уборка часто воспринимается как рутина, но на самом деле это ритуал очистки энергетики дома , который может повлиять на финансы, настроение и семейное благополучие в следующем году. Украинские эксперты по народной символике и эзотерике отмечают, что существует пять категорий вещей, которые ни при каких обстоятельствах нельзя выбрасывать во время зимних праздников .

Магия дома и новогодняя энергетика: что нельзя выбрасывать в праздничный сезон

1. Праздничный декор – аккумуляторы радости

Елочные шарики, гирлянды и рождественские венки – не просто украшения. Они накапливают энергию радости и позитива и лишаясь их сразу после праздников, вы рискуете "исключить" эти ресурсы из дома. Даже старые, но целые игрушки лучше сохранить в коробке до следующего года. Только поврежденные предметы можно утилизировать, но желательно это сделать после завершения праздничной волны.

2. Любимая одежда и вещи с историей

Одежда, которая ассоциируется с приятными моментами жизни, собирает энергетику владельца . Выброс такой одежды во время праздников может лишить вас удачи. Если вещь изношена, ее лучше отложить до весны, когда природа обновляет свой цикл, и тогда без ущерба для энергетики дома ее можно утилизировать.

3. Сувениры и безделушки из путешествий

Фигурки, магниты и другие мелкие сувениры из путешествий – это портал в ваши приятные воспоминания и достижения . Выброс их в праздничный период может "обнулить" внутренние ресурсы и лишить ощущения стабильности. Эзотерики советуют создать специальную коробку или уголок для этих вещей, чтобы они продолжали питать вашу энергию.

4. Пустые горшки и вазоны

Даже пустые цветочные горшки несут символику пустоты и финансовых потерь , если их выбрасывать зимой. Их можно превратить в элемент праздничного декора, наполнив хвоей, шишками или маленькими зимними растениями. Так вы не только сохраните благосостояние, но и придадите дому атмосферу праздничного уюта.

5. Фотографии и снимки

Фотографии — это энергетическое отражение человека и его эмоций . Выбрасывая их во время праздников, можно случайно разорвать связь с приятными событиями и людьми, изображенными на них. Снимки лучше хранить в специальных папках или альбомах, а старые фото можно переносить в коробки с памятными вещами.

Бонус-совет экспертов

Не стоит бояться уборки — важно лишь отделять вещи, несущие отрицательную энергию: старую разбитую посуду, чеки, долги и изношенные предметы. Все это можно безопасно утилизировать до 31 декабря, освободив место для новой положительной энергии и благополучия в новом году .

Правильная уборка в праздники — это не просто организация пространства, а настоящий ритуал привлечения удачи, благополучия и гармонии в семье , который поможет встретить год новых возможностей в положительном ключе.

