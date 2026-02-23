Відбілюють обличчя зубною пастою: небезпечний «народний метод», який набирає популярності в мережі

У соцмережах знову набирає популярності так званий "народний метод" відбілювання обличчя – нанесення зубної пасти на шкіру. Користувачі стверджують, що вона нібито освітлює пігментні плями, вирівнює тон і навіть "підсушує" висипання. Дехто залишає пасту на обличчі на 10–15 хвилин, інші – наносять точково на проблемні ділянки.

Зубна паста замість крему – чому небезпечний тренд із соцмереж може спотворити обличчя

Однак медичних доказів того, що зубна паста може безпечно освітлювати шкіру, немає. Її склад розроблений для зубної емалі, а не для тонкої та чутливої шкіри обличчя.

Чому виник цей міф?

Зубна паста містить компоненти з підсушувальним і злегка відлущувальним ефектом. Через це після нанесення може здаватися, що шкіра стала світлішою. Насправді це результат подразнення або зняття верхнього шару епідермісу, а не реальне зменшення пігментації.

У складі пасти можуть бути:

абразивні частинки;

ментол і ароматизатори;

лаурилсульфат натрію;

фтор та інші активні речовини.

Для шкіри обличчя ці інгредієнти можуть бути занадто агресивними. Дерматологи попереджають про ризик почервоніння, сухості, контактного дерматиту, лущення і навіть хімічних опіків при регулярному застосуванні.

Окрема небезпека – використання пасти для боротьби з акне. Підсушування може дати короткочасний ефект, але водночас пошкоджується захисний бар’єр шкіри, що здатне спровокувати ще більше запалень.

Фахівці наголошують: відбілювання шкіри – це складний процес, пов’язаний із впливом на меланін. Для цього існують спеціальні косметичні засоби з кислотами, ніацинамідом, ретиноїдами або вітаміном C, які проходять дерматологічне тестування.

Зубна паста ж не призначена для косметичних процедур. Експерти радять не експериментувати з "лайфхаками" з інтернету і звертатися до дерматолога при проблемах із пігментацією або висипаннями.

Народний метод може коштувати дорого – не грошима, а здоров’ям шкіри.

