Отбеливают лицо зубной пастой: опасный «народный метод», набирающий популярность в сети

В соцсетях снова набирает популярность так называемый "народный метод" отбеливания лица – нанесение зубной пасты на кожу. Пользователи утверждают, что она якобы осветляет пигментные пятна, выравнивает тон и даже "подсушивает" сыпь. Некоторые оставляют пасту на лице на 10–15 минут, другие – наносят точечно на проблемные участки.

Зубная паста вместо крема – почему опасный тренд из соцсетей может изуродовать лицо

Однако медицинских доказательств, что зубная паста может безопасно осветлять кожу, нет. Ее состав предназначен для зубной эмали, а не для тонкой и чувствительной кожи лица.

Почему возник этот миф?

Зубная паста содержит компоненты с подсушивающим и слегка отшелушивающим эффектом. Поэтому после нанесения может казаться, что кожа стала светлее. На самом деле, это результат раздражения или снятия верхнего слоя эпидермиса, а не реальное уменьшение пигментации.

В составе пасты могут быть:

абразивные частицы;

ментол и ароматизаторы;

лаурилсульфат натрия;

фтор и другие активные вещества.

Для кожи лица эти ингредиенты могут быть слишком агрессивными. Дерматологи предупреждают о риске покраснения, сухости, контактного дерматита, шелушении и даже химических ожогах при регулярном применении.

Отдельная опасность – использование пасты для борьбы с акне. Подсушивание может дать кратковременный эффект, но в то же время повреждается защитный барьер кожи, что способно спровоцировать еще большее воспаление.

Специалисты отмечают: отбеливание кожи – это сложный процесс, связанный с воздействием на меланин. Для этого существуют специальные косметические средства с кислотами, ниацинамидом, ретиноидами или витамином C, которые проходят дерматологическое тестирование.

Зубная паста не предназначена для косметических процедур. Эксперты советуют не экспериментировать с лайфхаками из интернета и обращаться к дерматологу при проблемах с пигментацией или высыпаниями.

Народный метод может стоить дорого – не деньгами, а здоровьем кожи.

