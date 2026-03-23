Ви переплачуєте за "преміум", якого не існує: 5 продуктів, які тихо витягують гроші
commentss НОВИНИ Всі новини

Ви переплачуєте за “преміум”, якого не існує: 5 продуктів, які тихо витягують гроші

Маркетинг давно навчився продавати звичайні продукти як “елітні”. У результаті люди платять більше не за смак чи користь, а за красиву упаковку та модний статус.

23 березня 2026, 10:38
Проніна Анна

Кулінарні експерти звернули увагу на популярні інгредієнти, які активно просуваються як “особливі”, хоча на практиці легко замінюються доступнішими аналогами.

5 дорогих інгредієнтів, які легко замінити дешевими – без втрати смаку і якості

Як повідомляють "Коментарі", більшість таких продуктів не дають реальної переваги – різниця полягає лише у ціні та маркетингу.

Тертий “пармезан” – дорога імітація без смаку

На полицях магазинів цей продукт подають як частину італійської кухні.

Але проблема в тому, що:
у пакетах часто не справжній витриманий сир
– смак слабкий або майже відсутній
– текстура суха і не дає потрібного ефекту в стравах

Справжній твердий сир визріває роками і не продається у вигляді масового тертого продукту.

Раціональніше:
купити шматок звичайного твердого сиру і натерти його самостійно.
Такий сир краще плавиться, дає аромат і відчувається в страві.

Авокадо – модний продукт із непередбачуваним результатом

Авокадо стало символом “здорового харчування”, але в реальному житті це часто проблемний продукт.

Типова ситуація:
плід або занадто твердий, або швидко псується після дозрівання.

У підсумку:
частина покупок просто викидається
– витрати не виправдовуються

Якщо мета – отримати корисні жири, їх можна знайти у простіших продуктах:
оливкова олія або жирна риба дають той самий ефект без ризику.

Кіноа – розкручений “суперфуд” без унікальності

Кіноа часто подають як особливий продукт для здоров’я.

Але по суті це:
– крупа з білком
– клітковиною
– вуглеводами

Ті самі базові властивості має і гречка.

Різниця лише в тому, що:
кіноа значно дорожча
– гречка доступніша і звичніша

У щоденному раціоні така заміна майже непомітна, але суттєво економить бюджет.

Свіжа зелень узимку – красиво, але без смаку

Взимку зелень продають як “свіжий” продукт, але її якість часто не відповідає очікуванням.

Проблеми очевидні:
– швидко в’яне
– втрачає аромат
не додає страві виразного смаку

У гарячих стравах набагато краще працюють сушені трави.

Орегано, чебрець або розмарин:
– довше зберігаються
– дають насичений аромат
– стабільні за якістю

Трюфельна олія – найдорожча ілюзія розкоші

Назва створює враження делікатесу, але реальність інша.

Більшість продуктів на ринку:
не містять справжнього трюфеля
– мають синтетичний аромат

Фактично це ароматизована олія, а не делікатес.

Натомість звичайні гриби, обсмажені з часником:
– дають природний смак
– виглядають чесніше
– не створюють “хімічного” ефекту

Чому це питання не лише економії

Історія з дорогими продуктами – це не тільки про гроші.

Йдеться про те, що:
– люди часто купують емоцію, а не якість
реклама формує відчуття “необхідності” там, де її немає

У підсумку багато “преміальних” інгредієнтів виявляються звичайними продуктами з завищеною ціною.

Раціональний підхід – це розуміння, за що саме ви платите. І в більшості випадків відповідь проста: за бренд і упаковку, а не за реальний смак.

Читайте також в "Коментарях", як приготувати глазур до паски, яка не тріскається і не липне. 



