Весна открывает новый год: почему 1 марта в Украине боялись ссор и ссуд

1 марта в украинской народной традиции – это не просто календарное начало весны. Некогда этот день считался началом нового года. Наши предки верили, что в этот момент природа пробуждается, а вместе с ней обновляется судьба человека. Поэтому каждое действие, слово или даже мысль имели особый вес.

Первый день весны в народной традиции – не просто дата, а мистический рубеж

Этот день связывали с чествованием Ярила – древнего бога солнца и плодородия. Именно он символизировал жизненную силу, тепло и новый цикл. Считалось, что когда встретишь первый день весны – таким будет и весь год .

Ритуалы встречи весны

Одной из самых ярких традиций было призвание весны. Девушки выходили на холмы, поднимались на деревья или даже крыши — "ближе к небу" — и пели веснушки-гуканки. Они обращались к весне с просьбой прийти побыстрее, принести тепло, урожай и счастье.

Распространена была традиция дарить мартеницы – украшения из белых и красных нитей. Они символизировали здоровье, благополучие и очищение. Люди верили, что эти нити защищают от болезней и неудач.

Отдельное место занимала талая вода. Хозяин заносил в дом снег, и когда он таял, все умывались этой водой. Ее считали целебной. Талая вода 1 марта якобы "смывала" зимние неурядицы и давала силу на весь год .

Также в этот день было принято наводить порядок в доме — мыть окна, выбрасывать старые вещи, очищать пространство. Это символизировало открывание двери для новой энергии. Кое-где зажигали костры – как символ солнца и очищения.

Поверья и приметы

В народе верили, что женщина, которая наберет снег и в полдень оботрит им руки, будет иметь нежную и чистую кожу. Покормить бездомное животное – достатка без материальных проблем. Если беременная женщина станет на холм и встретит первое солнце весны – ребенок родится крепким.

Погодные приметы тоже имели значение. Какая погода на Евдокии (1 марта) – таким будет лето. Восточный ветер предвещал сухой сезон, западный – дождливый, южный – теплый. Туман считали знаком ненастного лета.

Что категорически запрещали

Ссориться, ругаться или сплетничать – под запретом. Считалось, что конфликт в этот день "программирует" год на проблемы. Не рекомендовали одалживать деньги – чтобы не провести год в нужде. Запрещали шить и вязать: говорили, что нити могут "запутать судьбу".

Также не рекомендовали планировать важные дела – верили, что они могут завершиться неудачей. В то же время поощряли милосердие и помощь другим.

Сегодня эти традиции для многих смотрятся как фольклор. Однако смысл, заложенный в них, остается актуальным: первый день весны – это момент внутреннего обновления, очищения и перезапуска . И даже если не верить в приметы, символическая перезагрузка может стать хорошей точкой старта для нового этапа жизни.

Читайте также в "Комментариях" астрологический прогноз на завтра.