Великі яйця – не означає кращі: правда про категорії С0, яку приховують від покупців

Більшість покупців у супермаркетах автоматично тягнуться до найбільших яєць категорії С0. Логіка проста: більше – значить краще. Проте фахівці з птахівництва та харчової безпеки наголошують, що саме дрібні яйця можуть бути більш поживними та натуральними. І причина криється не в маркетингу, а в біології.

Чому вигідніше купувати дрібні яйця – несподівана користь категорій С2 і С3

Як формується розмір яйця

Категорія яйця визначається його масою, а вона напряму залежить від віку курки-несучки. Яйця категорій С2 та С3 зазвичай несуть молоді кури, які лише входять у період активної продуктивності. У цей час їхній організм працює природно й стабільно, без необхідності стимуляції.

Натомість великі яйця категорій С0 та С1 – це продукція старших курей. З віком розмір яйця збільшується, але разом із цим зростає частка води в білку. Це означає, що концентрація поживних речовин у перерахунку на грам може бути нижчою, ніж у дрібніших яєць.

Чому дрібні яйця вважають більш натуральними

Експерти галузі пояснюють: молоді несучки рідше потребують додаткових стимулюючих кормів для підтримки продуктивності. Старші кури, щоб зберігати високі показники, іноді отримують посилене харчування з додаванням мінералів і добавок.

Саме тому яйця категорій С2 і С3 часто називають більш "природним" продуктом. Вони можуть містити вищу концентрацію білка та мікроелементів на одиницю ваги.

Поживна цінність і економія

Ще один аргумент на користь дрібних яєць – співвідношення ціни та користі. Вартість категорій С2 і С3 зазвичай нижча, ніж С0, але харчова цінність може бути співмірною або навіть вищою.

Дієтологи зазначають, що яйце – це насамперед джерело повноцінного білка, вітамінів групи В, вітаміну D, холіну та мікроелементів. І розмір шкаралупи не є головним показником цих характеристик.

На що звертати увагу під час покупки

Фахівці радять дивитися не на візуальний розмір, а на маркування. Саме штамп на шкаралупі містить інформацію про категорію та спосіб утримання птиці. Великі яйця можуть виглядати привабливіше, але це не гарантує більшої користі.

Також варто враховувати свіжість продукту, умови зберігання та цілі використання. Для випічки або омлетів різниця в розмірі може мати значення з технологічної точки зору, проте з позиції харчової цінності вона не є визначальною.

Чому міф про "більше – значить краще" досі живе

Маркетингово великі яйця виглядають солідніше, а покупець часто підсвідомо асоціює розмір із вигодою. Проте експерти наголошують: якість визначається не розміром, а віком птиці та умовами її утримання.

Таким чином, дрібні яйця категорій С2 та С3 можуть бути оптимальним вибором для тих, хто прагне натуральності, поживності та раціональної економії. Іноді саме скромний розмір приховує більше користі, ніж великі аналоги.

