Большие яйца – не значит лучше: правда о категориях С0, которую скрывают от покупателей

Большинство покупателей в супермаркетах автоматически тянутся к крупнейшим яйцам категории С0. Логика проста: больше – значит лучше. Однако специалисты по птицеводству и пищевой безопасности отмечают, что именно мелкие яйца могут быть более питательными и натуральными. И причина кроется не в маркетинге, а в биологии.

Почему выгоднее покупать мелкие яйца – неожиданная польза категорий С2 и С3

Как формируется размер яйца

Категория яйца определяется его массой, а она напрямую зависит от возраста курицы-несушки. Яйца категорий С2 и С3 обычно несут молодые куры, только входящие в период активной продуктивности. В настоящее время их организм работает естественно и стабильно, без необходимости стимуляции.

Большие яйца категорий С0 и С1 – это продукция старших кур. С возрастом размер яйца увеличивается, но вместе с этим увеличивается доля воды в белке. Это означает, что концентрация питательных веществ в пересчете на грамм может быть ниже , чем у более мелких яиц.

Почему мелкие яйца считают более натуральными

Эксперты отрасли объясняют: молодые несушки реже нуждаются в дополнительных стимулирующих кормах для поддержания производительности. Старшие куры, чтобы сохранять высокие показатели, иногда получают усиленное питание с добавлением минералов и добавок.

Поэтому яйца категорий С2 и С3 часто называют более "естественным" продуктом. Они могут содержать более высокую концентрацию белка и микроэлементов на единицу веса.

Питательная ценность и экономия

Еще один аргумент в пользу мелких яиц – соотношение цены и пользы. Стоимость категорий С2 и С3 обычно ниже, чем С0, но пищевая ценность может быть соразмерной или даже выше.

Диетологи отмечают, что яйцо – это, прежде всего, источник полноценного белка, витаминов группы В, витамина D, холина и микроэлементов. И размер скорлупы не является главным показателем этих характеристик .

На что обращать внимание во время покупки

Специалисты советуют смотреть не на визуальный размер, а на маркировку. Именно штамп на скорлупе содержит информацию о категории и способе содержания птицы. Большие яйца могут выглядеть более привлекательно, но это не гарантирует большей пользы.

Также следует учитывать свежесть продукта, условия хранения и цели использования. Для выпечки или омлетов разница в размере может иметь значение с технологической точки зрения, однако с позиции пищевой ценности она не является определяющей.

Почему миф о "больше – значит лучше" до сих пор живет

Маркетингово большие яйца выглядят солиднее, а покупатель часто подсознательно ассоциирует размер с выгодой. Однако эксперты отмечают: качество определяется не размером, а возрастом птицы и условиями ее содержания .

Таким образом, мелкие яйца категорий С2 и С3 могут быть оптимальным выбором для тех, кто стремится к натуральности, питательности и рациональной экономии. Иногда именно скромный размер скрывает больше пользы, чем большие аналоги.

