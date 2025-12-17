Валюта, депозити чи облігації – куди українцям вкласти гроші, аби заробити і не втратити останнє

Рубрики
В умовах війни та постійних економічних коливань для українців дедалі важливішим стає не заробіток, а збереження вже наявних коштів. Інфляція, девальваційні ризики та нестабільність фінансових ринків роблять звичну модель "зберігати готівку" збитковою. Фінансові аналітики радять переглянути підходи до заощаджень і використовувати інструменти, які працюють навіть у кризові періоди. Про це повідомляє видання "Експерт".
Гроші під час війни: куди вкладати, щоб не втратити все
Ключовим принципом експерти називають диверсифікацію — розподіл грошей між кількома фінансовими напрямами. Ставка лише на один інструмент може створити ілюзію безпеки, але не захищає від втрат у довгостроковій перспективі.
Іноземна валюта традиційно залишається найпопулярнішим способом збереження коштів. Долар і євро справді можуть захистити від різкої девальвації гривні, однак вони не приносять доходу. Ба більше, інфляція в самих резервних валютах поступово зменшує їхню купівельну спроможність. Зберігання готівки вдома також несе додаткові ризики, тому валюту радять розглядати лише як захисний елемент фінансового портфеля.
Найбільш привабливим інструментом для інвесторів фінансисти нині називають облігації внутрішньої державної позики. Їхня головна перевага — дохід не оподатковується. Держава гарантує повернення коштів, а прибутковість гривневих облігацій дозволяє не лише зберегти гроші, а й перекрити рівень інфляції. Для тих, хто хоче поєднати стабільність і пасивний дохід, ОВДП стали фактичним фаворитом ринку.
Банківські депозити залишаються зрозумілим і доступним варіантом, проте їхня ефективність знижується через податкове навантаження. Після сплати податків реальний дохід часто майже не відрізняється від рівня інфляції. Експерти радять використовувати депозити переважно як фінансову подушку безпеки, а не як інструмент довгострокового зростання.
Фінансисти сходяться на думці, що найкраща стратегія — поєднання кількох інструментів. Частина коштів у валюті захищає від різких потрясінь, ОВДП забезпечують стабільний пасивний дохід, а гроші на рахунках дозволяють зберігати ліквідність для щоденних витрат. Саме такий баланс дає змогу мінімізувати ризики та зберегти фінансову стійкість у складні часи.
