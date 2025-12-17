Валюта, депозити чи облігації – куди українцям вкласти гроші, аби заробити і не втратити останнє

В умовах війни та постійних економічних коливань для українців дедалі важливішим стає не заробіток, а збереження вже наявних коштів. Інфляція, девальваційні ризики та нестабільність фінансових ринків роблять звичну модель "зберігати готівку" збитковою. Фінансові аналітики радять переглянути підходи до заощаджень і використовувати інструменти, які працюють навіть у кризові періоди. Про це повідомляє видання "Експерт".

Гроші під час війни: куди вкладати, щоб не втратити все

Ключовим принципом експерти називають диверсифікацію — розподіл грошей між кількома фінансовими напрямами. Ставка лише на один інструмент може створити ілюзію безпеки, але не захищає від втрат у довгостроковій перспективі.

Валюта: спокій без прибутку

Іноземна валюта традиційно залишається найпопулярнішим способом збереження коштів. Долар і євро справді можуть захистити від різкої девальвації гривні, однак вони не приносять доходу. Ба більше, інфляція в самих резервних валютах поступово зменшує їхню купівельну спроможність. Зберігання готівки вдома також несе додаткові ризики, тому валюту радять розглядати лише як захисний елемент фінансового портфеля.

ОВДП: пасивний дохід без податків

Найбільш привабливим інструментом для інвесторів фінансисти нині називають облігації внутрішньої державної позики. Їхня головна перевага — дохід не оподатковується. Держава гарантує повернення коштів, а прибутковість гривневих облігацій дозволяє не лише зберегти гроші, а й перекрити рівень інфляції. Для тих, хто хоче поєднати стабільність і пасивний дохід, ОВДП стали фактичним фаворитом ринку.

Депозити: зручно, але не вигідно

Банківські депозити залишаються зрозумілим і доступним варіантом, проте їхня ефективність знижується через податкове навантаження. Після сплати податків реальний дохід часто майже не відрізняється від рівня інфляції. Експерти радять використовувати депозити переважно як фінансову подушку безпеки, а не як інструмент довгострокового зростання.

Оптимальна формула

Фінансисти сходяться на думці, що найкраща стратегія — поєднання кількох інструментів. Частина коштів у валюті захищає від різких потрясінь, ОВДП забезпечують стабільний пасивний дохід, а гроші на рахунках дозволяють зберігати ліквідність для щоденних витрат. Саме такий баланс дає змогу мінімізувати ризики та зберегти фінансову стійкість у складні часи.

Нагадаємо, портал "Коментарі" раніше повідомляв, що Берлін має намір затвердити масштабний пакет військових закупівель на 50 млрд євро, який завершить рекордний рік із переозброєння Німеччини. На період 2025-2030 років країна має намір витратити на оборону 650 млрд євро.