Валюта, депозиты или облигации – куда украинцам вложить деньги, чтобы заработать и не потерять последнее

В условиях войны и постоянных экономических колебаний для украинцев все важнее становится не заработок, а сохранение уже имеющихся средств. Инфляция, девальвационные риски и нестабильность финансовых рынков делают привычную модель "хранить наличные" убыточной. Финансовые аналитики советуют пересмотреть подходы к сбережениям и использовать инструменты, работающие даже в кризисные периоды. Об этом сообщает издание "Эксперт".

Деньги во время войны: куда вкладывать, чтобы не потерять все

Ключевым принципом эксперты называют диверсификацию – распределение денег между несколькими финансовыми направлениями. Ставка на один инструмент может создать иллюзию безопасности, но не защищает от потерь в долгосрочной перспективе.

Валюта: спокойствие без прибыли

Иностранная валюта традиционно остается самым популярным способом сбережения средств. Доллар и евро действительно могут оградить от резкой девальвации гривны, однако они не приносят доход. Более того, инфляция в самих резервных валютах постепенно уменьшает их покупательную способность. Хранение наличных на дому также несет дополнительные риски, поэтому валюту советуют рассматривать только как защитный элемент финансового портфеля.

ОВГЗ: пассивный доход без налогов

Наиболее привлекательным инструментом для инвесторов финансисты сейчас называют облигации внутреннего государственного займа . Их главное преимущество – доход не облагается налогом. Государство гарантирует возврат средств, а доходность гривневых облигаций позволяет не только сохранить деньги, но и перекрыть уровень инфляции. Для тех, кто желает соединить стабильность и пассивный доход, ОВГЗ стали фактическим лидером рынка.

Депозиты: удобно, но не выгодно

Банковские депозиты остаются понятным и доступным вариантом, однако их эффективность снижается из-за налоговой нагрузки. После уплаты налогов реальный доход часто почти не отличается от уровня инфляции. Эксперты советуют использовать депозиты преимущественно как финансовую подушку безопасности , а не как инструмент долгосрочного роста.

Оптимальная формула

Финансисты сходятся во мнении, что лучшая стратегия — сочетание нескольких инструментов . Часть средств в валюте защищает от резких потрясений, ОВГЗ обеспечивают стабильный пассивный доход, а деньги на счетах позволяют сохранять ликвидность для ежедневных расходов. Именно такой баланс позволяет минимизировать риски и сохранить финансовую устойчивость в сложные времена.

