Валюта, депозиты или облигации – куда украинцам вложить деньги, чтобы заработать и не потерять последнее

В условиях войны и постоянных экономических колебаний для украинцев все важнее становится не заработок, а сохранение уже имеющихся средств. Инфляция, девальвационные риски и нестабильность финансовых рынков делают привычную модель "хранить наличные" убыточной. Финансовые аналитики советуют пересмотреть подходы к сбережениям и использовать инструменты, работающие даже в кризисные периоды. Об этом сообщает издание "Эксперт".
Деньги во время войны: куда вкладывать, чтобы не потерять все
Ключевым принципом эксперты называют диверсификацию – распределение денег между несколькими финансовыми направлениями. Ставка на один инструмент может создать иллюзию безопасности, но не защищает от потерь в долгосрочной перспективе.
Иностранная валюта традиционно остается самым популярным способом сбережения средств. Доллар и евро действительно могут оградить от резкой девальвации гривны, однако они не приносят доход. Более того, инфляция в самих резервных валютах постепенно уменьшает их покупательную способность. Хранение наличных на дому также несет дополнительные риски, поэтому валюту советуют рассматривать только как защитный элемент финансового портфеля.
Наиболее привлекательным инструментом для инвесторов финансисты сейчас называют облигации внутреннего государственного займа . Их главное преимущество – доход не облагается налогом. Государство гарантирует возврат средств, а доходность гривневых облигаций позволяет не только сохранить деньги, но и перекрыть уровень инфляции. Для тех, кто желает соединить стабильность и пассивный доход, ОВГЗ стали фактическим лидером рынка.
Банковские депозиты остаются понятным и доступным вариантом, однако их эффективность снижается из-за налоговой нагрузки. После уплаты налогов реальный доход часто почти не отличается от уровня инфляции. Эксперты советуют использовать депозиты преимущественно как финансовую подушку безопасности , а не как инструмент долгосрочного роста.
Финансисты сходятся во мнении, что лучшая стратегия — сочетание нескольких инструментов . Часть средств в валюте защищает от резких потрясений, ОВГЗ обеспечивают стабильный пассивный доход, а деньги на счетах позволяют сохранять ликвидность для ежедневных расходов. Именно такой баланс позволяет минимизировать риски и сохранить финансовую устойчивость в сложные времена.
