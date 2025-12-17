logo_ukra

Українців попередили про масовий обман перед святами – справжня ікра коштує зовсім не так, як пишуть на цінниках
НОВИНИ

Українців попередили про масовий обман перед святами – справжня ікра коштує зовсім не так, як пишуть на цінниках

Фальсифікат, желатин і барвники: експерти розкрили правду, скільки потрібно заплатити за справжню ікру

17 грудня 2025, 14:48
Напередодні різдвяно-новорічних свят українців застерігають від масового фальсифікату на ринку делікатесів. Червона та чорна ікра, яка традиційно прикрашає святковий стіл, усе частіше продається за заниженими цінами, що вводить покупців в оману. Про це пише agronews.ua.

Українців попередили про масовий обман перед святами – справжня ікра коштує зовсім не так, як пишуть на цінниках

Ікра за копійки – обман: названо реальну вартість якісного продукту в Україні

Зі зростанням попиту різко збільшується й ризик придбати підробку. За словами товарознавця Лілії Бистрицької, саме ціна є одним із ключових маркерів якості, і надто дешевий продукт майже завжди свідчить про сурогат або порушення технології виробництва.

Так, якісна червона ікра горбуші повинна коштувати орієнтовно 2 000–3 200 грн за банку вагою 500 г. Ікра кети, яка традиційно вважається дорожчою, обійдеться покупцям у середньому 2 800–4 000 грн за такий самий обсяг.

Експерт наголошує: продукт, який продається дешевше 1 500 грн за 500 г, найчастіше є переробленим, містить желатин і барвники або неодноразово піддавався заморожуванню.

Ситуація з чорною ікрою ще показовіша. Реальні ціни на цей делікатес стартують від 4 500 грн за 100 г ікри стерляді, від 6 000 грн – за осетрову, а ікра білуги може коштувати понад 10 000 грн за 100 г. Якщо ж чорну ікру пропонують дешевше 3 000 грн за банку, це майже гарантовано імітація або продукт сумнівного походження без належного контролю якості.

Моніторинг цін у великих торговельних мережах показав значний розрив у вартості. Найдорожчі позиції сягають понад 13 тис. грн за 100 г чорної ікри, тоді як бюджетні варіанти червоної ікри продаються в малих фасуваннях за кількасот гривень. Експерти радять уважно перевіряти маркування, склад і походження продукту, аби святковий делікатес не перетворився на розчарування.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" раніше повідомляв, скільки коштуватиме цього року пісна вечеря на Святвечір. 



