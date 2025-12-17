Украинцев предупредили о массовом обмане перед праздниками – настоящая икра стоит совсем не так, как пишут на ценниках

В канун рождественско-новогодних праздников украинцев предостерегают от массового фальсификата на рынке деликатесов. Красная и черная икра, традиционно украшающая праздничный стол, все чаще продается по заниженным ценам, что вводит покупателей в заблуждение. Об этом сообщает agronews.ua.

Икра за копейки – обман: названа реальная стоимость качественного продукта в Украине

С ростом спроса резко увеличивается и риск приобрести подлог. По словам товароведа Лилии Быстрицкой, именно цена является одним из ключевых маркеров качества, и слишком дешевый продукт почти всегда свидетельствует о суррогате или нарушении технологии производства.

Так, качественная красная икра горбуши должна стоить ориентировочно 2 000–3 200 грн по банку весом 500 г. Икра кеты, традиционно считающаяся дороже, обойдется покупателям в среднем 2 800–4 000 грн за такой же объем.

Эксперт отмечает: продукт, который продается дешевле 1 500 грн за 500 г, чаще всего переработан, содержит желатин и красители или неоднократно подвергался замораживанию.

Ситуация с черной икрой еще более показательна. Реальные цены на этот деликатес стартуют от 4 500 грн за 100 г икры стерляди, от 6 000 грн – за осетровую, а икра белуги может стоить более 10 000 грн за 100 г. Если же черную икру предлагают дешевле 3 000 грн за банку, это почти гарантировано фальсификат.

Мониторинг цен в крупных торговых сетях показал значительный разрыв в стоимости. Самые дорогие позиции достигают более 13 тыс. грн за 100 г черной икры, тогда как бюджетные варианты красной икры продаются в малых фасовках за несколько сотен гривен. Эксперты советуют внимательно проверять маркировку, состав и происхождение продукта, чтобы праздничный деликатес не превратился в разочарование.

Напомним, ранее портал "Комментарии" ранее сообщал, сколько будет стоить в этом году постный ужин на Сочельник.