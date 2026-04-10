Українців із газовими плитами попередили: доведеться витратитися до 4000 гривень

Власників газових плит в Україні попередили про витрати, які можуть стати питанням безпеки. Йдеться про спеціальні сигналізатори газу, які здатні вчасно виявити витік і запобігти серйозним наслідкам. Попри те, що встановлення такого пристрою не є обов’язковим, фахівці наполегливо рекомендують не ігнорувати цю можливість.

Власникам газових плит радять встановити сигналізатори: скільки це коштує і навіщо потрібно

Як повідомляють "Коментарі", про це інформує портал "На пенсії".

У Нафтогазі наголошують, що сигналізатор газу — це один із найефективніших способів убезпечити житло. Пристрій дозволяє вчасно зафіксувати небезпечну концентрацію газу в повітрі, що значно знижує ризики вибухів або отруєння. Йдеться не лише про метан, а й про пропан, бутан та чадний газ, який утворюється при неповному згорянні палива.

Що вміє сигналізатор і чому він важливий

Сучасні моделі сигналізаторів мають значно ширший функціонал, ніж просто звукове попередження. У разі витоку газу пристрій може автоматично відключити подачу палива, що критично важливо для запобігання аваріям. Крім того, деякі системи здатні самостійно викликати аварійні служби або надсилати повідомлення власнику на телефон, що дозволяє оперативно реагувати навіть за відсутності людей у квартирі.

Також сигналізатори можна інтегрувати з охоронними системами, що забезпечує комплексний підхід до безпеки житла. Це особливо актуально для багатоквартирних будинків, де витік газу в одній квартирі може становити загрозу для десятків людей.

Скільки доведеться заплатити

Вартість сигналізаторів газу залежить від їхнього функціоналу та виробника. Базові моделі стартують приблизно від 1180 гривень, тоді як більш сучасні пристрої з автоматичними функціями можуть коштувати до 4000 гривень. При цьому витрати повністю лягають на власника житла, адже держава не компенсує встановлення таких систем.

У “Нафтогазі” підкреслюють, що компанія обслуговує близько 12,5 мільйона домогосподарств, і питання безпеки використання газу залишається критично важливим для кожного з них.

Таким чином, сигналізатор газу — це не просто додатковий пристрій, а реальний інструмент захисту життя і здоров’я. І хоча його встановлення не є обов’язковим, ігнорування такого рішення може мати значно дорожчі наслідки, ніж сама покупка.

