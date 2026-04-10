Украинцев с газовыми плитами предупредили: придется потратиться до 4000 гривен

Владельцев газовых плит в Украине предупредили о расходах, которые могут стать вопросом безопасности. Речь идет о специальных сигнализаторах газа, которые способны вовремя выявить утечку и предотвратить серьезные последствия. Несмотря на то, что установка такого устройства не обязательна, специалисты настоятельно рекомендуют не игнорировать эту возможность.

Владельцам газовых плит советуют установить сигнализаторы: сколько это стоит и зачем нужно

Как сообщают "Комментарии", об этом сообщает портал "На пенсии".

В Нафтогазе подчеркивают, что сигнализатор газа — это один из самых эффективных способов обезопасить жилье. Устройство позволяет своевременно зафиксировать опасную концентрацию газа в воздухе , что значительно снижает риски взрывов или отравления. Речь идет не только о метане, но и о пропане, бутане и угарном газе, который образуется при неполном сгорании топлива.

Что умеет сигнализатор и почему он важен

Современные модели сигнализаторов имеют более широкий функционал, чем просто звуковое предупреждение. При утечке газа устройство может автоматически отключить подачу топлива, что критически важно для предотвращения аварий. Кроме того, некоторые системы способны самостоятельно вызвать аварийные службы или отправлять сообщения владельцу на телефон , что позволяет оперативно реагировать даже при отсутствии людей в квартире.

Также сигнализаторы могут быть интегрированы с охранными системами, что обеспечивает комплексный подход к безопасности жилья. Это особенно актуально для многоквартирных домов, где утечка газа в одной квартире может представлять угрозу для десятков людей.

Сколько придется заплатить

Стоимость сигнализаторов газа зависит от их функционала и изготовителя. Базовые модели стартуют примерно от 1180 гривен, в то время как более современные устройства с автоматическими функциями могут стоить до 4000 гривен. При этом расходы полностью ложатся на собственника жилья , ведь государство не компенсирует установление таких систем.

В "Нефтегазе" подчеркивают, что компания обслуживает около 12,5 миллиона домохозяйств, и вопрос безопасности использования газа остается критически важным для каждого из них.

Таким образом, сигнализатор газа – это не просто дополнительное устройство, а реальный инструмент защиты жизни и здоровья. И хотя его установление не обязательно, игнорирование такого решения может иметь значительно более дорогие последствия , чем сама покупка.

