Трубы молчат – дом в опасности: четыре сигнала, после которых может рвануть система

Морозы, держащиеся с конца декабря, вместе с перебоями электро- и теплоснабжения превратили домашние коммуникации в зону повышенного риска. Тысячи жителей Киева и области оказались перед реальной угрозой замерзания труб, что может привести не только к отсутствию воды или тепла, но и к авариям в квартирах и домах. Об этом пишет издание "Главком" со ссылкой на канал Министра энергетики Украины Дениса Шмыгаля в Telegram.

Морозы, блекауты и вода под давлением: как киевлянам не остаться без отопления и квартиры

Специалисты отмечают: главная причина аварий зимой – физические свойства воды. При замерзании она расширяется и создает критическое давление на стенки труб. Не выдерживают ни металлические, ни пластиковые системы, особенно если они стары, не утеплены или проходят вдоль наружных стен. В зоне наибольшего риска подвалы, гаражи, чердаки и неотапливаемые технические помещения.

Отдельную опасность представляют современные газовые котлы. Самое уязвимое место — выходящая наружу конденсатная труба. Она тонкая, быстро охлаждается, и даже незначительный мороз может превратить остатки влаги в ледяную пробку. В этом случае система блокируется, деформируется или трескается по всей длине.

Эксперты называют четыре ключевых признака, свидетельствующих о начале замерзания труб. Первый тревожный сигнал – странные звуки в системе отопления: бульканье, потрескивание или посторонний шум. Это означает, что теплоноситель не может свободно циркулировать через ледяную пробку. Второй признак – сбои в работе котла: частые отключения, коды ошибок или полный отказ запускаться. Третий симптом – резкое снижение напора воды, когда из крана течет тонкая струйка или вода только капает. Четвертый признак – проблемы с канализацией: вода медленно сходит в раковине или унитаз почти не смывается.

Чтобы избежать обледенения в период сильных холодов, специалисты советуют оставлять краны немного открытыми. Даже минимальное течение обеспечивает циркуляцию воды и уменьшает риск образования льда. Если труба уже начала замерзать, размораживать ее следует постепенно — с помощью грелки или теплой ткани. Использование кипятка, открытого огня или мощных строительных фенов может привести к мгновенному разрыву трубы.

Самый опасный момент, по словам специалистов, наступает не при отключении отопления, а в момент его восстановления. Горячая вода под давлением резко ударяет в ледяную пробку, вызывая гидроудар. В это время трубы чаще всего лопаются, а котельное оборудование выходит из строя. Поэтому после долгой остановки тепла систему не советуют запускать на полную мощность без проверки циркуляции.

Если же прорыв уже произошел, нужно действовать немедленно. Прежде всего, перекрыть воду, обесточить помещение при контакте с электропроводкой, минимизировать затопление и вызвать аварийную службу. Самостоятельные попытки ремонта трубы под давлением могут только усугубить ситуацию.

Эксперты отмечают: внимательность к первым сигналам и своевременная реакция могут спасти не только ремонт, но и всю систему отопления в доме.

