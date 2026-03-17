Таких стейков вы еще не пробовали: вкусный рецепт, который поразит каждого
Таких стейков вы еще не пробовали: вкусный рецепт, который поразит каждого

Для лучшего результата выбирайте плотную белую капусту без пятен и нарезайте от середины – так стейки не будут рассыпаться при запекании.

17 марта 2026, 13:20
Клименко Елена

Во время поста можно приготовить множество вкусных блюд без мяса, и одно из них – стейк из цветной капусты под зеленым соусом. Это популярное европейское блюдо, где капусту нарезают толстыми ломтиками, запекая до мягкости внутри и хрустящей корочки извне. Важно выбрать плотную белую головку капусты без пятен и резать ее от середины, чтобы "стейки" держали форму.

Фото: из открытых источников

Ингредиенты:

·          1 головка цветной капусты

·          1 ст. л. меда

·          1 ст. л. оливкового масла

·          соль, перец, чили, чеснок

Для соуса:  

·          1 пучок петрушки  

·          несколько листьев базилика

·          2 зубчика чеснока

·          1 авокадо

·          сок половины лимона

·          2-3 ст. л. оливкового масла

Приготовление:

Вымойте капусту, по желанию замочите на 30 минут, обсушите.

Нарежьте ее толстыми ломтиками от середины, чтобы образовать "стейки".

Выложите на противень, смажьте маринадом из меда, масла, чеснока, чили и специй.

Запекайте при 180°C 15-20 минут до мягкости и румяной корочки.

Для соуса смешайте в блендере петрушку, базилик, чеснок, авокадо, лимонный сок и растительное масло до кремовой консистенции.

Подавайте стейк с соусом.

Этот стейк из цветной капусты под зеленым соусом – вкусное и полезное блюдо для поста.

Как уже писали "Комментарии", употребление большого количества фруктов и овощей является одним из лучших способов поддержать здоровье сердца. Эти продукты богаты питательными веществами, которые полезны для сердца, включая клетчатку, минералы и антиоксиданты. Однако среди многочисленных овощей есть один, обладающий особыми свойствами для сердечно-сосудистой системы, и его польза значительно поражает. Речь идет об авокадо, которое, по словам кардиолога Дариуша Мозаффариана, является одним из лучших овощей для поддержки сердца.

 



