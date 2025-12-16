logo_ukra

Свято, яке обертається невдачами: де не можна ставити ялинку, щоб не зіпсувати енергетику дому

Більшість людей ставлять ялинку інтуїтивно — і саме через це після свят з’являється втома, сварки та відчуття, що «все йде не так».

16 грудня 2025, 17:46
Перед Новим роком ялинка стає центром оселі — символом радості, оновлення й надії. Але фахівці з гармонізації простору застерігають: неправильне місце для ялинки може дати протилежний ефект. Замість святкового піднесення люди помічають дратівливість, занепад сил, конфлікти в родині або фінансові труднощі.

Свято, яке обертається невдачами: де не можна ставити ялинку, щоб не зіпсувати енергетику дому

Ялинка може притягнути проблеми: 6 місць у домі, де вона «ламає» енергію та заважає удачі

Причина — у тому, що ялинка є сильним активатором простору. Вона уособлює стихію Дерева, яка взаємодіє з іншими зонами дому. Якщо поставити її у "конфліктне" місце, енергія починає працювати проти мешканців.

Ось 6 зон, де ялинку ставити небажано.

Біля батарей, камінів та обігрівачів.
Тепло й відкритий вогонь символічно "спалюють" енергію ялинки. У такому місці вона швидко втрачає життєву силу, а мешканці можуть відчувати втому, роздратування та напруження. Крім того, це небезпечно з практичного погляду.

Безпосередньо біля вхідних дверей.
Вхід — це головний канал надходження енергії в дім. Ялинка, поставлена занадто близько, створює застій, ніби "перекриваючи" шлях новим можливостям. Часто це проявляється відчуттям глухого кута або відсутністю позитивних змін.

У вузьких коридорах і проходах.
Такі зони призначені для руху, а не для накопичення. Ялинка тут створює перешкоду — як фізичну, так і енергетичну. У результаті виникає постійне внутрішнє напруження і відчуття, що життя рухається з труднощами.

На протязі або біля балконних дверей.
Різкі потоки холодного повітря розсіюють і "ламають" енергію. Ялинка втрачає свій стабілізуючий ефект, що може впливати на емоційний стан і атмосферу в родині.

Під кондиціонером.
Постійний потік повітря буквально "зрізає" енергію простору. У такому місці ялинка замість гармонії приносить неспокій і втрату концентрації.

У спальні або дитячій кімнаті.
Це зони спокою й відновлення. Активна, яскрава ялинка з гірляндами створює надлишок збудження, що може погіршувати сон і викликати перевтому.

Де ялинка працює на удачу

Найсприятливішим місцем вважається південно-східна частина дому. Ця зона пов’язана зі зростанням, достатком і стабільністю. Саме тут ялинка підсилює позитивні процеси, створюючи відчуття балансу та внутрішнього комфорту.

Фахівці радять ставити ялинку там, де сім’я часто збирається разом, де світло, простір і відчуття захищеності. У такому разі святковий символ дійсно працює на користь дому, а не проти нього.

Нагадаємо, портал "Коментарі" раніше публікував рецепт дуже смачної і бюджетної закуски з лавашу на Новий рік. 




