Світла немає, а гроші потрібні терміново: у Дії з’явилася функція, яка врятує під час блекауту

Проніна Анна
Навіть під час відключень електроенергії українці можуть зняти готівку або здійснити важливі фінансові операції. Про це повідомляють у телеграм-каналі сервісу ДІЯ.
Блекаут більше не проблема: у Дії можна знайти банк, що працює без електрики
У застосунку оновили мапу Незламності та додали окрему вкладку з відділеннями мережі Power Banking — це банки, які продовжують працювати навіть під час блекаутів.
Power Banking — це спеціальна мережа банківських відділень, які забезпечені:
— генераторами
— резервними каналами зв’язку
— стабільним інтернетом
— автономним живленням
Такі відділення можуть обслуговувати клієнтів навіть за повної відсутності електрики в місті.
У Дії потрібно:
— відкрити мапу Незламності
— перейти до окремої вкладки Power Banking
— обрати найближче відділення
Тепер не потрібно шукати інформацію на сайтах банків чи телефонувати на гарячі лінії — усе доступно прямо в застосунку.
Під час блекаутів банкомати часто не працюють, а безготівкові платежі можуть бути недоступними через проблеми зі зв’язком.
Однак важливі фінансові операції — оплата ліків, продуктів, комунальних послуг або термінові перекази — не можна відкласти. Саме для цього і створена мережа Power Banking.
У ДІЇ наголошують: відключення світла — не привід залишатися без готівки чи відкладати важливі платежі.
Фактично застосунок перетворюється не лише на цифровий паспорт, а й на навігатор фінансової стійкості під час кризових ситуацій.
