Світла немає, а гроші потрібні терміново: у Дії з’явилася функція, яка врятує під час блекауту

Навіть під час відключень електроенергії українці можуть зняти готівку або здійснити важливі фінансові операції. Про це повідомляють у телеграм-каналі сервісу ДІЯ.

Блекаут більше не проблема: у Дії можна знайти банк, що працює без електрики

У застосунку оновили мапу Незламності та додали окрему вкладку з відділеннями мережі Power Banking — це банки, які продовжують працювати навіть під час блекаутів.

Що таке Power Banking

Power Banking — це спеціальна мережа банківських відділень, які забезпечені:

— генераторами

— резервними каналами зв’язку

— стабільним інтернетом

— автономним живленням

Такі відділення можуть обслуговувати клієнтів навіть за повної відсутності електрики в місті.

Як знайти відділення за секунди

У Дії потрібно:

— відкрити мапу Незламності

— перейти до окремої вкладки Power Banking

— обрати найближче відділення

Тепер не потрібно шукати інформацію на сайтах банків чи телефонувати на гарячі лінії — усе доступно прямо в застосунку.

Чому це важливо

Під час блекаутів банкомати часто не працюють, а безготівкові платежі можуть бути недоступними через проблеми зі зв’язком.

Однак важливі фінансові операції — оплата ліків, продуктів, комунальних послуг або термінові перекази — не можна відкласти. Саме для цього і створена мережа Power Banking.

У ДІЇ наголошують: відключення світла — не привід залишатися без готівки чи відкладати важливі платежі.

Фактично застосунок перетворюється не лише на цифровий паспорт, а й на навігатор фінансової стійкості під час кризових ситуацій.

