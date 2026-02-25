Света нет, а деньги нужны срочно: у ДІЇ появилась функция, которая спасет во время блекаута

Даже при отключении электроэнергии украинцы могут снять наличные или осуществить важные финансовые операции. Об этом сообщают в телеграмм-канале сервиса Дія.

Блекаут больше не проблема: в ДІЇ можно найти банк, работающий без электричества.

В приложении обновили карту Несокрушимости и добавили отдельную вкладку с отделениями сети Power Banking — банки, которые продолжают работать даже во время блэкаутов.

Что такое Power Banking

Power Banking – это специальная сеть банковских отделений, которые обеспечены:

— генераторами

— резервными каналами связи

— стабильным интернетом

— автономным питанием

Такие отделения могут обслуживать клиентов даже при полном отсутствии электричества в городе.

Как найти отделение за секунды

В Дії нужно:

— открыть карту Несокрушимости

— перейти к отдельной вкладке Power Banking

— выбрать ближайшее отделение

Теперь не нужно искать информацию на сайтах банков или звонить по горячим линиям — все доступно прямо в приложении.

Почему это важно

Во время блэкаутов банкоматы часто не работают, а безналичные платежи могут быть недоступны из-за проблем со связью.

Однако важные финансовые операции – оплата лекарств, продуктов, коммунальных услуг или срочные переводы – нельзя отложить. Именно для этого и создана сеть Power Banking.

В Дії отмечают: отключение света — не повод оставаться без наличных денег или откладывать важные платежи.

Фактически приложение превращается не только в цифровой паспорт, но и в навигатор финансовой устойчивости во время кризисных ситуаций.

