Сусіди ще чекають тепла, а ви вже копатимете молоду картоплю: як посадити у березні під агроволокно і зібрати врожай на місяць раніше

Березень в Україні часто оманливий: удень сонце пригріває, а вночі повертаються заморозки. Проте саме цей період досвідчені городники використовують для надранньої посадки картоплі під агроволокно. Такий спосіб дозволяє отримати перший урожай уже наприкінці травня – на 3–4 тижні раніше, ніж при звичайній весняній посадці.
Посадка картоплі в березні під агроволокно: сорти, технологія, секрети раннього врожаю
Агроволокно створює мікроклімат:
• зберігає тепло в ґрунті;
• захищає від нічних морозів до –5 °C;
• пришвидшує прогрівання землі;
• зменшує випаровування вологи;
• захищає сходи від вітру та весняного стресу.
Під накриттям ґрунт прогрівається швидше, а бульби починають проростати раніше. Саме тепло, а не календар, запускає ріст картоплі.
Оптимальний період – із середини до кінця березня, якщо температура ґрунту на глибині 8–10 см становить не менше +6…+8 °C. У Південних регіонах це можливо вже на початку березня, у Центральних – ближче до кінця місяця, у Західній Україні варто орієнтуватися на погодні умови.
Для березневої посадки підходять лише ультраранні та ранні сорти:
• Рів’єра – один із найшвидших, перший урожай через 45–50 днів;
• Імпала – стабільний, добре переносить весняні перепади температур;
• Беллароза – великі бульби й висока врожайність;
• Арізона – стійка до хвороб;
• Розара – добре підходить для раннього збору “на молоду”.
Важливо: бульби мають бути пророщені заздалегідь. За 2–3 тижні до посадки їх тримають у світлому приміщенні при +12…+15 °C. Паростки повинні бути міцними, зеленими, довжиною 1–2 см.
Класичний спосіб:
Грядку готують із осені або перекопують за 1–2 тижні до посадки.
Вносять перегній або компост.
Садять на глибину 6–8 см.
Відстань між бульбами – 25–30 см, між рядами – 60–70 см.
Після посадки грядку накривають агроволокном щільністю 30–50 г/м². Його можна:
• покласти прямо на землю;
• встановити дуги та зробити тунель;
• закріпити краї землею або спеціальними фіксаторами.
Тунельний спосіб ефективніший – він створює повітряну подушку і краще утримує тепло.
Полив проводять помірно – волога під агроволокном зберігається довше.
Після появи сходів укриття не знімають повністю, а лише провітрюють у теплі дні.
Якщо прогнозують сильні заморозки, поверх агроволокна можна додатково накинути плівку на ніч.
Перші паростки з’являються вже через 10–14 днів після посадки – це майже вдвічі швидше, ніж без укриття.
Ультраранні сорти можна підкопувати вже через 45–55 днів. Це означає, що посадивши картоплю в середині березня, першу молоду картоплю реально спробувати вже наприкінці травня.
Повний урожай збирають у червні – ще до піку спеки та масового розмноження колорадського жука.
• ранній продаж за вищою ціною;
• менше шкідників;
• зниження ризику фітофтори;
• можливість отримати два врожаї за сезон у Південних регіонах.
Не можна знімати агроволокно під час першого потепління. Березень і квітень підступні – поворотні заморозки здатні знищити ніжні сходи за одну ніч.
Якщо все зробити правильно, посадка картоплі під агроволокно в березні дозволить вам їсти власну молоду картоплю тоді, коли більшість ще тільки висаджує розсаду.
