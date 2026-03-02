Сусіди ще чекають тепла, а ви вже копатимете молоду картоплю: як посадити у березні під агроволокно і зібрати врожай на місяць раніше

Березень в Україні часто оманливий: удень сонце пригріває, а вночі повертаються заморозки. Проте саме цей період досвідчені городники використовують для надранньої посадки картоплі під агроволокно. Такий спосіб дозволяє отримати перший урожай уже наприкінці травня – на 3–4 тижні раніше, ніж при звичайній весняній посадці.

Посадка картоплі в березні під агроволокно: сорти, технологія, секрети раннього врожаю

Чому агроволокно працює

Агроволокно створює мікроклімат:

• зберігає тепло в ґрунті;

• захищає від нічних морозів до –5 °C;

• пришвидшує прогрівання землі;

• зменшує випаровування вологи;

• захищає сходи від вітру та весняного стресу.

Під накриттям ґрунт прогрівається швидше, а бульби починають проростати раніше. Саме тепло, а не календар, запускає ріст картоплі.

Коли садити

Оптимальний період – із середини до кінця березня, якщо температура ґрунту на глибині 8–10 см становить не менше +6…+8 °C. У Південних регіонах це можливо вже на початку березня, у Центральних – ближче до кінця місяця, у Західній Україні варто орієнтуватися на погодні умови.

Які сорти обрати

Для березневої посадки підходять лише ультраранні та ранні сорти:

• Рів’єра – один із найшвидших, перший урожай через 45–50 днів;

• Імпала – стабільний, добре переносить весняні перепади температур;

• Беллароза – великі бульби й висока врожайність;

• Арізона – стійка до хвороб;

• Розара – добре підходить для раннього збору “на молоду”.

Важливо: бульби мають бути пророщені заздалегідь. За 2–3 тижні до посадки їх тримають у світлому приміщенні при +12…+15 °C. Паростки повинні бути міцними, зеленими, довжиною 1–2 см.

Способи посадки

Класичний спосіб:

Грядку готують із осені або перекопують за 1–2 тижні до посадки. Вносять перегній або компост. Садять на глибину 6–8 см. Відстань між бульбами – 25–30 см, між рядами – 60–70 см.

Після посадки грядку накривають агроволокном щільністю 30–50 г/м². Його можна:

• покласти прямо на землю;

• встановити дуги та зробити тунель;

• закріпити краї землею або спеціальними фіксаторами.

Тунельний спосіб ефективніший – він створює повітряну подушку і краще утримує тепло.

Догляд під укриттям

Полив проводять помірно – волога під агроволокном зберігається довше.

Після появи сходів укриття не знімають повністю, а лише провітрюють у теплі дні.

Якщо прогнозують сильні заморозки, поверх агроволокна можна додатково накинути плівку на ніч.

Коли з’являться сходи

Перші паростки з’являються вже через 10–14 днів після посадки – це майже вдвічі швидше, ніж без укриття.

Коли чекати врожай

Ультраранні сорти можна підкопувати вже через 45–55 днів. Це означає, що посадивши картоплю в середині березня, першу молоду картоплю реально спробувати вже наприкінці травня.

Повний урожай збирають у червні – ще до піку спеки та масового розмноження колорадського жука.

Переваги березневої посадки

• ранній продаж за вищою ціною;

• менше шкідників;

• зниження ризику фітофтори;

• можливість отримати два врожаї за сезон у Південних регіонах.

Головна помилка

Не можна знімати агроволокно під час першого потепління. Березень і квітень підступні – поворотні заморозки здатні знищити ніжні сходи за одну ніч.

Якщо все зробити правильно, посадка картоплі під агроволокно в березні дозволить вам їсти власну молоду картоплю тоді, коли більшість ще тільки висаджує розсаду.

Читайте також в "Коментарях", що робити, якщо розсада не прижилася.