Соседи еще ждут тепла, а вы уже будете копать молодой картофель: как посадить в марте под агроволокно и собрать урожай на месяц раньше

Март в Украине часто обманчивый: днем пригревает солнце, а ночью возвращаются заморозки. Однако именно этот период опытные огородники используют для сверхранней посадки картофеля под агроволокно . Такой способ позволяет получить первый урожай уже в конце мая – на 3–4 недели раньше, чем при обычной весенней посадке.

Посадка картофеля в марте под агроволокно: сорта, технология, секреты раннего урожая

Почему агроволокно работает

Агроволокно создает микроклимат:

• сохраняет тепло в почве;

• защищает от ночных морозов до –5 °C;

• ускоряет прогревание земли;

• уменьшает испарение влаги;

• защищает лестницу от ветра и весеннего стресса.

Под накрытием почва прогревается быстрее, а клубни начинают прорастать раньше. Само тепло, а не календарь, запускает рост картофеля.

Когда сажать

Оптимальный период – с середины до конца марта, если температура почвы на глубине 8–10 см составляет не менее 6…8 °C. В Южных регионах это возможно уже в начале марта, в Центральных – ближе к концу месяца, в Западной Украине следует ориентироваться на погодные условия.

Какие сорта выбрать

Для мартовской посадки подходят только ультраранние и ранние сорта:

• Ривьера – один из самых быстрых, первый урожай через 45–50 дней;

• Импала – стабильный, хорошо переносит весенние перепады температур;

• Беллароза – большие клубни и высокая урожайность;

• Аризона – устойчива к болезням;

• Розара – хорошо подходит для раннего сбора "на молодую".

Важно: клубни должны быть проращены заранее. За 2–3 недели до посадки их держат в светлом помещении при 12…15 °C. Ростки должны быть крепкими, зелеными, длиной 1–2 см.

Способы посадки

Классический способ:

Грядку готовят с осени или перекапывают за 1-2 недели до посадки. Вносят перегной или компост. Сажают на глубину 6–8 см. Расстояние между клубнями – 25–30 см, между рядами – 60–70 см.

После посадки накрывают грядку агроволокном плотностью 30–50 г/м². Его можно:

• положить прямо на землю;

• установить дуги и туннель;

• закрепить края землей или специальными фиксаторами.

Тоннельный способ более эффективен – он создает воздушную подушку и лучше удерживает тепло.

Уход под укрытием

Полив производят умеренно – влага под агроволокном сохраняется дольше.

После появления всходов укрытие не снимают полностью, а только проветривают в теплые дни.

Если прогнозируют сильные заморозки, поверх агроволокна можно дополнительно накинуть на ночь пленку.

Когда появится лестница

Первые побеги появляются уже через 10–14 дней после посадки – это почти вдвое быстрее, чем без укрытия.

Когда ждать урожай

Ультраранные сорта можно подкапывать уже через 45-55 дней. Это означает, что посадив картофель в середине марта, первый молодой картофель реально попробовать уже в конце мая .

Полный урожай убирают в июне – еще до пика жары и массового размножения колорадского жука.

Преимущества мартовской посадки

• ранняя продажа по более высокой цене;

• меньше вредителей;

• снижение риска фитофторов;

• возможность получить два урожая за сезон в Южных регионах.

Главная ошибка

Нельзя снимать агроволокно во время первого потепления. Март и апрель коварны – поворотные заморозки способны уничтожить нежную лестницу за одну ночь.

Если все сделать правильно, посадка картофеля под агроволокно в марте позволит вам есть свой молодой картофель тогда, когда большинство еще только высаживает рассаду.

