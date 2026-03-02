Соседи еще ждут тепла, а вы уже будете копать молодой картофель: как посадить в марте под агроволокно и собрать урожай на месяц раньше

Рубрики
Проніна Анна
Март в Украине часто обманчивый: днем пригревает солнце, а ночью возвращаются заморозки. Однако именно этот период опытные огородники используют для сверхранней посадки картофеля под агроволокно . Такой способ позволяет получить первый урожай уже в конце мая – на 3–4 недели раньше, чем при обычной весенней посадке.
Посадка картофеля в марте под агроволокно: сорта, технология, секреты раннего урожая
Агроволокно создает микроклимат:
• сохраняет тепло в почве;
• защищает от ночных морозов до –5 °C;
• ускоряет прогревание земли;
• уменьшает испарение влаги;
• защищает лестницу от ветра и весеннего стресса.
Под накрытием почва прогревается быстрее, а клубни начинают прорастать раньше. Само тепло, а не календарь, запускает рост картофеля.
Оптимальный период – с середины до конца марта, если температура почвы на глубине 8–10 см составляет не менее 6…8 °C. В Южных регионах это возможно уже в начале марта, в Центральных – ближе к концу месяца, в Западной Украине следует ориентироваться на погодные условия.
Для мартовской посадки подходят только ультраранние и ранние сорта:
• Ривьера – один из самых быстрых, первый урожай через 45–50 дней;
• Импала – стабильный, хорошо переносит весенние перепады температур;
• Беллароза – большие клубни и высокая урожайность;
• Аризона – устойчива к болезням;
• Розара – хорошо подходит для раннего сбора "на молодую".
Важно: клубни должны быть проращены заранее. За 2–3 недели до посадки их держат в светлом помещении при 12…15 °C. Ростки должны быть крепкими, зелеными, длиной 1–2 см.
Классический способ:
Грядку готовят с осени или перекапывают за 1-2 недели до посадки.
Вносят перегной или компост.
Сажают на глубину 6–8 см.
Расстояние между клубнями – 25–30 см, между рядами – 60–70 см.
После посадки накрывают грядку агроволокном плотностью 30–50 г/м². Его можно:
• положить прямо на землю;
• установить дуги и туннель;
• закрепить края землей или специальными фиксаторами.
Тоннельный способ более эффективен – он создает воздушную подушку и лучше удерживает тепло.
Полив производят умеренно – влага под агроволокном сохраняется дольше.
После появления всходов укрытие не снимают полностью, а только проветривают в теплые дни.
Если прогнозируют сильные заморозки, поверх агроволокна можно дополнительно накинуть на ночь пленку.
Первые побеги появляются уже через 10–14 дней после посадки – это почти вдвое быстрее, чем без укрытия.
Ультраранные сорта можно подкапывать уже через 45-55 дней. Это означает, что посадив картофель в середине марта, первый молодой картофель реально попробовать уже в конце мая .
Полный урожай убирают в июне – еще до пика жары и массового размножения колорадского жука.
• ранняя продажа по более высокой цене;
• меньше вредителей;
• снижение риска фитофторов;
• возможность получить два урожая за сезон в Южных регионах.
Нельзя снимать агроволокно во время первого потепления. Март и апрель коварны – поворотные заморозки способны уничтожить нежную лестницу за одну ночь.
Если все сделать правильно, посадка картофеля под агроволокно в марте позволит вам есть свой молодой картофель тогда, когда большинство еще только высаживает рассаду.
