Субота під знаком магнітних бур: що чекає метеозалежних і як врятувати здоров’я

У суботу, 20 грудня 2025 року, українці відчують на собі вплив сонячної активності, попри те, що загалом геомагнітне поле залишатиметься на спокійному рівні. Як повідомляє портал "МЕТЕОАГЕНТ", К-індекс прогнозується на рівні 2,7, що відповідає зеленому, безпечному рівню, проте метеозалежні люди можуть відчути перші симптоми впливу магнітного поля.

Магнітні бурі сьогодні, 20 грудня 2025, – головний прогноз і поради для чутливих

За останню добу на Сонці зафіксовано чотири спалахи класу С і один спалах класу В. Ці явища, за словами фахівців, зазвичай практично не впливають на Землю, але невелика ймовірність спалахів М-класу (15%) і Х-класу (1%) все ж існує.

Що варто знати метеозалежним:

Експерти радять особливо уважно поставитися до свого самопочуття. Під час магнітних бур можуть виникати головний біль, слабкість, запаморочення, порушення сну та коливання артеріального тиску.

Щоб мінімізувати ризики, спеціалісти радять:

скоригувати режим дня і не перевантажувати себе фізично;

більше відпочивати та спати;

заздалегідь подбати про ліки для серцево-судинних пацієнтів;

уникати важливих справ та інтенсивних тренувань у критичні години.

Сонячні плями на 20 грудня – 12, тож повної стабільності чекати не доводиться. Прогноз дозволяє підготуватися до будь-яких несподіванок і зберегти здоров’я навіть у день з магнітною активністю.

Отже, субота обіцяє бути спокійною для більшості, але метеозалежним краще перестрахуватися – дрібні турботи сьогодні можуть врятувати від неприємних симптомів та зберегти продуктивність у вихідні.

