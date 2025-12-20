logo

Суббота под знаком магнитных бурь: что ждет метеозависимых и как спасти здоровье
commentss НОВОСТИ Все новости

Суббота под знаком магнитных бурь: что ждет метеозависимых и как спасти здоровье

Солнечные вспышки могут оказать влияние на самочувствие, а эксперты советуют, как пережить день без последствий.

20 декабря 2025, 04:00
Автор:
avatar

Проніна Анна

В субботу, 20 декабря 2025, украинцы ощутят на себе влияние солнечной активности, несмотря на то, что в целом геомагнитное поле будет оставаться на спокойном уровне. Как сообщает портал "МЕТЕОАГЕНТ" , К-индекс прогнозируется на уровне 2,7, что соответствует зеленому, безопасному уровню, однако метеозависимые люди могут почувствовать первые симптомы воздействия магнитного поля.

Суббота под знаком магнитных бурь: что ждет метеозависимых и как спасти здоровье

Магнитные бури сегодня, 20 декабря 2025, – главный прогноз и советы для чувствительных

За последние сутки на Солнце зафиксированы четыре вспышки класса С и одна вспышка класса В. Эти явления, по словам специалистов, обычно практически не влияют на Землю, но небольшая вероятность вспышек М-класса (15%) и Х-класса (1%) все же существует.

Что следует знать метеозависимым:
Эксперты советуют особенно внимательно отнестись к своему самочувствию. Во время магнитных бурь могут возникать головные боли, слабость, головокружение, нарушения сна и колебания артериального давления.

Чтобы минимизировать риски, специалисты советуют:

  • скорректировать режим дня и не перегружать себя физически;

  • больше отдыхать и спать;

  • предварительно позаботиться о лекарствах для сердечно-сосудистых пациентов;

  • избегать важных дел и интенсивных тренировок в критические часы.

Солнечные пятна на 20 декабря – 12, так что полной стабильности ждать не приходится. Прогноз позволяет подготовиться к любым неожиданностям и сохранить здоровье даже в день с магнитной активностью.

Итак, суббота обещает быть спокойной для большинства, но метеозависимым лучше перестраховаться – мелкие заботы сегодня могут спасти от неприятных симптомов и сохранить продуктивность в выходные.

