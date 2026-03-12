“Спробуєте раз – забудете про сковороду”: картопля в аерогрилі виходить у рази смачнішою і майже без олії

Картопля – один із найпопулярніших продуктів на українських кухнях. Її смажать, варять, запікають або додають до різних страв. Однак класична смажена картопля має один недолік – велика кількість олії, яка значно підвищує калорійність.

Картопля в аерогрилі – як приготувати хрустку картоплю фрі та по-селянськи майже без олії

Саме тому дедалі більше людей готують картоплю в аерогрилі або мультипечі, бо така техніка дозволяє отримати ефект фритюру без великої кількості жиру.

Аерогриль працює за принципом циркуляції гарячого повітря. Потужний вентилятор рівномірно обдуває продукти, завдяки чому вони пропікаються з усіх боків і утворюють апетитну хрустку скоринку.

У результаті картопля стає золотистою, ароматною та ніжною всередині, а для приготування достатньо буквально однієї ложки олії.

Чому картопля в аерогрилі виходить смачнішою

Головна перевага мультипечі – рівномірне приготування. На сковороді картопля часто підгорає або прилипає, якщо використовувати мало олії. У фритюрі ж вона вбирає багато жиру.

В аерогрилі ситуація зовсім інша.

Гаряче повітря створює ефект запікання і смаження одночасно, тому бульби стають хрусткими зовні і розсипчастими всередині.

Крім того, така страва містить значно менше калорій. Якщо звичайна картопля фрі готується у великій кількості олії, то в мультипечі достатньо однієї столової ложки або навіть кількох крапель.

Ще одна перевага – простота. Не потрібно постійно стояти біля плити і перемішувати страву.

Картопля по-селянськи в аерогрилі

Цей варіант особливо популярний, адже страва виходить ароматною, хрусткою і дуже ніжною.

Для приготування знадобляться:

– 4 великі картоплини

– 1 столова ложка олії

– 1 чайна ложка спецій для картоплі

– 2 зубчики часнику

Картоплю очищають і нарізають однаковими брусочками. Потім шматочки добре обсушують паперовим рушником.

Після цього картоплю перемішують зі спеціями, подрібненим часником і ложкою олії.

Чашу аерогриля застеляють пергаментом і викладають брусочки в один шар.

Страву готують при температурі 210°C приблизно 25–30 хвилин. У середині приготування картоплю бажано перевернути, щоб вона рівномірно підрум’янилася.

Картопля фрі майже без олії

У мультипечі можна приготувати і класичну картоплю фрі, але значно менш жирну.

Для цього потрібно:

– 500 г картоплі

– 1 столова ложка олії

– ½ чайної ложки солі

Картоплю нарізають соломкою, обсушують і перемішують із невеликою кількістю олії.

Потім її викладають у чашу аерогриля і готують приблизно 20 хвилин при температурі 200°C, періодично перемішуючи.

У результаті виходить золотиста, хрустка і дуже ароматна картопля, яка майже не відрізняється від ресторанної.

Що ще можна готувати в аерогрилі

Мультипіч давно перестала бути пристроєм лише для картоплі фрі.

У ній також готують:

– курку

– овочі

– рибу

– сирники

– запіканки

– навіть випічку

Саме тому багато господинь називають аерогриль справжньою “паличкою-виручалочкою” на кухні.

А картопля, приготовлена таким способом, часто стає улюбленою стравою всієї родини – смачною, хрусткою і значно кориснішою, ніж традиційна смажена.

