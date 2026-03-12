“Спробуєте раз – забудете про сковороду”: картопля в аерогрилі виходить у рази смачнішою і майже без олії

Рубрики
Картопля – один із найпопулярніших продуктів на українських кухнях. Її смажать, варять, запікають або додають до різних страв. Однак класична смажена картопля має один недолік – велика кількість олії, яка значно підвищує калорійність.
Картопля в аерогрилі – як приготувати хрустку картоплю фрі та по-селянськи майже без олії
Саме тому дедалі більше людей готують картоплю в аерогрилі або мультипечі, бо така техніка дозволяє отримати ефект фритюру без великої кількості жиру.
Аерогриль працює за принципом циркуляції гарячого повітря. Потужний вентилятор рівномірно обдуває продукти, завдяки чому вони пропікаються з усіх боків і утворюють апетитну хрустку скоринку.
У результаті картопля стає золотистою, ароматною та ніжною всередині, а для приготування достатньо буквально однієї ложки олії.
Головна перевага мультипечі – рівномірне приготування. На сковороді картопля часто підгорає або прилипає, якщо використовувати мало олії. У фритюрі ж вона вбирає багато жиру.
В аерогрилі ситуація зовсім інша.
Гаряче повітря створює ефект запікання і смаження одночасно, тому бульби стають хрусткими зовні і розсипчастими всередині.
Крім того, така страва містить значно менше калорій. Якщо звичайна картопля фрі готується у великій кількості олії, то в мультипечі достатньо однієї столової ложки або навіть кількох крапель.
Ще одна перевага – простота. Не потрібно постійно стояти біля плити і перемішувати страву.
Цей варіант особливо популярний, адже страва виходить ароматною, хрусткою і дуже ніжною.
Для приготування знадобляться:
– 4 великі картоплини
– 1 столова ложка олії
– 1 чайна ложка спецій для картоплі
– 2 зубчики часнику
Картоплю очищають і нарізають однаковими брусочками. Потім шматочки добре обсушують паперовим рушником.
Після цього картоплю перемішують зі спеціями, подрібненим часником і ложкою олії.
Чашу аерогриля застеляють пергаментом і викладають брусочки в один шар.
Страву готують при температурі 210°C приблизно 25–30 хвилин. У середині приготування картоплю бажано перевернути, щоб вона рівномірно підрум’янилася.
У мультипечі можна приготувати і класичну картоплю фрі, але значно менш жирну.
Для цього потрібно:
– 500 г картоплі
– 1 столова ложка олії
– ½ чайної ложки солі
Картоплю нарізають соломкою, обсушують і перемішують із невеликою кількістю олії.
Потім її викладають у чашу аерогриля і готують приблизно 20 хвилин при температурі 200°C, періодично перемішуючи.
У результаті виходить золотиста, хрустка і дуже ароматна картопля, яка майже не відрізняється від ресторанної.
Мультипіч давно перестала бути пристроєм лише для картоплі фрі.
У ній також готують:
– курку
– овочі
– рибу
– сирники
– запіканки
– навіть випічку
Саме тому багато господинь називають аерогриль справжньою “паличкою-виручалочкою” на кухні.
А картопля, приготовлена таким способом, часто стає улюбленою стравою всієї родини – смачною, хрусткою і значно кориснішою, ніж традиційна смажена.
