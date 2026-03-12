"Попробуете раз - забудете о сковороде": картофель в аэрогриле получается в разы вкуснее и почти без масла

Картофель – один из самых популярных продуктов на украинских кухнях. Ее жарят, варят, запекают или добавляют в разные блюда. Однако классический жареный картофель имеет один недостаток – большое количество масла , значительно повышающего калорийность.

Картофель в аэрогриле – как приготовить хрустящий картофель фри и по-крестьянски почти без масла

Именно поэтому все больше людей готовят картофель в аэрогриле или мультипечи, так как такая техника позволяет получить эффект фритюра без большого количества жира .

Аэрогриль работает по принципу циркуляции горячего воздуха. Мощный вентилятор равномерно обдувает продукты, благодаря чему они пропекаются со всех сторон и образуют аппетитную хрустящую корочку.

В результате картофель становится золотистым, ароматным и нежным внутри , а для приготовления достаточно буквально одной ложки масла.

Почему картофель в аэрогриле получается вкуснее

Главное преимущество мультипечи – равномерное приготовление. На сковороде картофель часто подгорает или прилипает, если мало использовать масла. Во фритюре она впитывает много жира.

В аэрогриле ситуация совсем другая.

Горячий воздух создает эффект запекания и жарки одновременно , поэтому клубни становятся хрустящими снаружи и рассыпчатыми внутри.

Кроме того, такое блюдо содержит гораздо меньше калорий. Если обычный картофель фри готовится в большом количестве масла, то в мультипечи достаточно одной столовой ложки или даже нескольких капель .

Еще одно преимущество – простота. Не нужно постоянно стоять у плиты и перемешивать блюдо.

Картофель по-крестьянски в аэрогриле

Этот вариант особенно популярен, ведь блюдо получается ароматным, хрустящим и очень нежным .

Для приготовления понадобятся:

– 4 больших картофелины

– 1 столовая ложка масла

– 1 чайная ложка специй для картофеля

– 2 зубчика чеснока

Картофель очищают и нарезают одинаковыми брусочками. Затем кусочки хорошо обсушивают бумажным полотенцем.

После этого картофель перемешивают со специями, измельченным чесноком и ложкой растительного масла.

Чашу аэрогриля застеляют пергаментом и выкладывают брусочки в один слой.

Кушанье готовят при температуре 210°C примерно 25–30 минут . В середине приготовления картофель желательно перевернуть, чтобы он равномерно подрумянился.

Картофель фри почти без растительного масла

В мультипечи можно приготовить и классический картофель фри, но значительно менее жирный.

Для этого нужно:

– 500 г картофеля

– 1 столовая ложка масла

– ½ чайной ложки соли

Картофель нарезают соломкой, обсушивают и перемешивают с небольшим количеством растительного масла.

Затем ее выкладывают в чашу аэрогриля и готовят примерно 20 минут при температуре 200°C , периодически перемешивая.

В результате получается золотистый, хрустящий и очень ароматный картофель , который почти не отличается от ресторанного.

Что еще можно готовить в аэрогриле

Мультипечь давно перестала быть устройством только для картофеля фри.

В ней также готовят:

– курицу

– овощи

– рыбу

– сырники

– запеканки

– даже выпечку

Именно поэтому многие хозяйки называют аэрогриль настоящей "палочкой-выручалочкой" на кухне .

А картофель, приготовленный таким способом, часто становится любимым блюдом всей семьи – вкусным, хрустящим и значительно более полезным, чем традиционная жареная .

