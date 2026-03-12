"Попробуете раз - забудете о сковороде": картофель в аэрогриле получается в разы вкуснее и почти без масла

Рубрики
Картофель – один из самых популярных продуктов на украинских кухнях. Ее жарят, варят, запекают или добавляют в разные блюда. Однако классический жареный картофель имеет один недостаток – большое количество масла , значительно повышающего калорийность.
Картофель в аэрогриле – как приготовить хрустящий картофель фри и по-крестьянски почти без масла
Именно поэтому все больше людей готовят картофель в аэрогриле или мультипечи, так как такая техника позволяет получить эффект фритюра без большого количества жира .
Аэрогриль работает по принципу циркуляции горячего воздуха. Мощный вентилятор равномерно обдувает продукты, благодаря чему они пропекаются со всех сторон и образуют аппетитную хрустящую корочку.
В результате картофель становится золотистым, ароматным и нежным внутри , а для приготовления достаточно буквально одной ложки масла.
Этот вариант особенно популярен, ведь блюдо получается ароматным, хрустящим и очень нежным .
Для приготовления понадобятся:
– 4 больших картофелины
– 1 столовая ложка масла
– 1 чайная ложка специй для картофеля
– 2 зубчика чеснока
Картофель очищают и нарезают одинаковыми брусочками. Затем кусочки хорошо обсушивают бумажным полотенцем.
После этого картофель перемешивают со специями, измельченным чесноком и ложкой растительного масла.
Чашу аэрогриля застеляют пергаментом и выкладывают брусочки в один слой.
Кушанье готовят при температуре 210°C примерно 25–30 минут . В середине приготовления картофель желательно перевернуть, чтобы он равномерно подрумянился.
В мультипечи можно приготовить и классический картофель фри, но значительно менее жирный.
Для этого нужно:
– 500 г картофеля
– 1 столовая ложка масла
– ½ чайной ложки соли
Картофель нарезают соломкой, обсушивают и перемешивают с небольшим количеством растительного масла.
Затем ее выкладывают в чашу аэрогриля и готовят примерно 20 минут при температуре 200°C , периодически перемешивая.
В результате получается золотистый, хрустящий и очень ароматный картофель , который почти не отличается от ресторанного.
Мультипечь давно перестала быть устройством только для картофеля фри.
В ней также готовят:
– курицу
– овощи
– рыбу
– сырники
– запеканки
– даже выпечку
Именно поэтому многие хозяйки называют аэрогриль настоящей "палочкой-выручалочкой" на кухне .
А картофель, приготовленный таким способом, часто становится любимым блюдом всей семьи – вкусным, хрустящим и значительно более полезным, чем традиционная жареная .
