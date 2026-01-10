Сніг засипає міста, а птахи голодують: чим терміново наповнити годівниці, щоб врятувати їх узимку

Рубрики
Через потужні снігопади та морози, які накрили Україну, міські й лісові птахи опинилися у критичній ситуації. Земля вкрита льодом і снігом, насіння та ягоди недоступні, а запаси енергії в дрібних птахів вичерпуються за лічені години.
Морози й снігопади вдарили по птахах: що класти в годівницю просто зараз, а що категорично заборонено
Екологи та орнітологи наголошують: правильна годівниця взимку — це не просто турбота, а питання виживання.
Саме ці продукти безпечні та підходять більшості зимуючих птахів:
Несмажене й несолоне насіння соняшнику та гарбуза
Льон, конопля, реп’яхове насіння
Просо (ідеальне для дрібних птахів)
Овес, пшениця, ячмінь, перловка
У сильний мороз птахам особливо потрібні жири:
Несолоний, несмажений арахіс (подрібнений або цілий)
Волоський горіх
Несолоне сало — справжній порятунок для синиць і дятлів
Шматочки масла без солі
Сало краще підвішувати на мотузці до гілки, а не класти в годівницю.
Можна додавати невеликими порціями:
Родзинки, сушена журавлина, глід
Ягоди горобини та калини
Дрібно порізані яблука, морква, гарбуз
Вівсяні пластівці
Варена перлова крупа — без солі й олії
Ці продукти не просто шкідливі, а смертельно небезпечні:
Хліб будь-який (особливо чорний)
Солоне, смажене, копчене
Очищене пшоно — швидко окислюється
Цитрусові та банани
Продукти зі спеціями, цукром або маринадом
Якщо почали годувати — робіть це регулярно, птахи швидко звикають до місця
Завжди використовуйте лише несолоні й несмажені продукти
Регулярно очищуйте годівницю від снігу та льоду
У сильні морози корм краще оновлювати щодня
У морозну погоду маленька пташка може загинути вже за одну холодну ніч, якщо не знайде їжу. Кілька жмень правильного корму сьогодні — це десятки врятованих життів завтра.
