Сніг засипає міста, а птахи голодують: чим терміново наповнити годівниці, щоб врятувати їх узимку
commentss НОВИНИ Всі новини

Сніг засипає міста, а птахи голодують: чим терміново наповнити годівниці, щоб врятувати їх узимку

Під час сильних снігопадів птахи майже не можуть знайти їжу самостійно — одна помилка в годівниці може коштувати їм життя.

10 січня 2026, 20:23
Через потужні снігопади та морози, які накрили Україну, міські й лісові птахи опинилися у критичній ситуації. Земля вкрита льодом і снігом, насіння та ягоди недоступні, а запаси енергії в дрібних птахів вичерпуються за лічені години.

Сніг засипає міста, а птахи голодують: чим терміново наповнити годівниці, щоб врятувати їх узимку

Морози й снігопади вдарили по птахах: що класти в годівницю просто зараз, а що категорично заборонено

Екологи та орнітологи наголошують: правильна годівниця взимку — це не просто турбота, а питання виживання.

Що класти в годівницю під час морозів

 Найкращий універсальний корм

Саме ці продукти безпечні та підходять більшості зимуючих птахів:

  • Несмажене й несолоне насіння соняшнику та гарбуза

  • Льон, конопля, реп’яхове насіння

  • Просо (ідеальне для дрібних птахів)

  • Овес, пшениця, ячмінь, перловка

 Горіхи та жири — джерело енергії

У сильний мороз птахам особливо потрібні жири:

  • Несолоний, несмажений арахіс (подрібнений або цілий)

  • Волоський горіх

  • Несолоне сало — справжній порятунок для синиць і дятлів

  • Шматочки масла без солі

 Сало краще підвішувати на мотузці до гілки, а не класти в годівницю.

 Для різноманіття та вітамінів

Можна додавати невеликими порціями:

  • Родзинки, сушена журавлина, глід

  • Ягоди горобини та калини

  • Дрібно порізані яблука, морква, гарбуз

  • Вівсяні пластівці

  • Варена перлова крупа — без солі й олії

Чого категорично не можна давати птахам

Ці продукти не просто шкідливі, а смертельно небезпечні:

  • Хліб будь-який (особливо чорний)

  • Солоне, смажене, копчене

  • Очищене пшоно — швидко окислюється

  • Цитрусові та банани

  • Продукти зі спеціями, цукром або маринадом

Важливі правила зимової годівлі

  • Якщо почали годувати — робіть це регулярно, птахи швидко звикають до місця

  • Завжди використовуйте лише несолоні й несмажені продукти

  • Регулярно очищуйте годівницю від снігу та льоду

  • У сильні морози корм краще оновлювати щодня

Чому це важливо саме зараз

У морозну погоду маленька пташка може загинути вже за одну холодну ніч, якщо не знайде їжу. Кілька жмень правильного корму сьогодні — це десятки врятованих життів завтра.

Читайте також в "Коментарях" прогноз погоди на найближчі дні: скільки ще продовжуватимуться морози. 



Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
