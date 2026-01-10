Сніг засипає міста, а птахи голодують: чим терміново наповнити годівниці, щоб врятувати їх узимку

Через потужні снігопади та морози, які накрили Україну, міські й лісові птахи опинилися у критичній ситуації. Земля вкрита льодом і снігом, насіння та ягоди недоступні, а запаси енергії в дрібних птахів вичерпуються за лічені години.

Морози й снігопади вдарили по птахах: що класти в годівницю просто зараз, а що категорично заборонено

Екологи та орнітологи наголошують: правильна годівниця взимку — це не просто турбота, а питання виживання.

Що класти в годівницю під час морозів

Найкращий універсальний корм

Саме ці продукти безпечні та підходять більшості зимуючих птахів:

Несмажене й несолоне насіння соняшнику та гарбуза

Льон, конопля, реп’яхове насіння

Просо (ідеальне для дрібних птахів)

Овес, пшениця, ячмінь, перловка

Горіхи та жири — джерело енергії

У сильний мороз птахам особливо потрібні жири:

Несолоний, несмажений арахіс (подрібнений або цілий)

Волоський горіх

Несолоне сало — справжній порятунок для синиць і дятлів

Шматочки масла без солі

Сало краще підвішувати на мотузці до гілки, а не класти в годівницю.

Для різноманіття та вітамінів

Можна додавати невеликими порціями:

Родзинки, сушена журавлина, глід

Ягоди горобини та калини

Дрібно порізані яблука, морква, гарбуз

Вівсяні пластівці

Варена перлова крупа — без солі й олії

Чого категорично не можна давати птахам

Ці продукти не просто шкідливі, а смертельно небезпечні:

Хліб будь-який (особливо чорний)

Солоне, смажене, копчене

Очищене пшоно — швидко окислюється

Цитрусові та банани

Продукти зі спеціями, цукром або маринадом

Важливі правила зимової годівлі

Якщо почали годувати — робіть це регулярно , птахи швидко звикають до місця

Завжди використовуйте лише несолоні й несмажені продукти

Регулярно очищуйте годівницю від снігу та льоду

У сильні морози корм краще оновлювати щодня

Чому це важливо саме зараз

У морозну погоду маленька пташка може загинути вже за одну холодну ніч, якщо не знайде їжу. Кілька жмень правильного корму сьогодні — це десятки врятованих життів завтра.

