Снег засыпает города, а птицы голодают: чем срочно наполнить кормушки, чтобы спасти их зимой
commentss НОВОСТИ Все новости

Снег засыпает города, а птицы голодают: чем срочно наполнить кормушки, чтобы спасти их зимой

Во время сильных снегопадов птицы почти не могут найти еду самостоятельно – одна ошибка в кормушке может стоить им жизни.

10 января 2026, 20:23
Автор:
Проніна Анна

Из-за мощных снегопадов и морозов , накрывших Украину, городские и лесные птицы оказались в критической ситуации. Земля покрыта льдом и снегом, семена и ягоды недоступны, а запасы энергии у мелких птиц иссякают в считанные часы.

Морозы и снегопады ударили по птицам: что класть в кормушку прямо сейчас, а что категорически запрещено

Экологи и орнитологи подчеркивают: правильная кормушка зимой – это не просто забота, а вопрос выживания .

Что класть в кормушку во время морозов

Лучший универсальный корм

Именно эти продукты безопасны и подходят для большинства зимующих птиц.

  • Нежареные и несоленые семена подсолнечника и тыквы

  • Лен, конопля, репейные семена

  • Просо (идеальное для мелких птиц)

  • Овес, пшеница, ячмень, перловка

Орехи и жиры — источник энергии

В сильный мороз птицам особенно нужны жиры:

  • Несоленый, жареный арахис (измельченный или целый)

  • грецкий орех

  • Несоленое сало – настоящее спасение для синиц и дятлов

  • Кусочки масла без соли

Сало лучше подвешивать на веревке к ветке , а не класть в кормушку.

Для разнообразия и витаминов

Можно прибавлять небольшими порциями:

  • Изюм, сушеная клюква, боярышник

  • Ягоды рябины и калины

  • Мелко изрезанные яблоки, морковь, тыква

  • Овсяные хлопья

  • Вареная перловая крупа – без соли и масла

Чего категорически нельзя давать птицам

Эти продукты не просто вредны, а смертельно опасны .

  • Хлеб любой (особенно черный)

  • Соленое, жареное, копченое

  • Очищенное пшено быстро окисляется.

  • Цитрусовые и бананы

  • Продукты со специями, сахаром или маринадом

Важные правила зимнего кормления

  • Если начали кормить – делайте это регулярно , птицы быстро привыкают к месту.

  • Всегда используйте только несоленые и нежареные продукты

  • Регулярно очищайте кормушку от снега и льда

  • В сильные морозы корм лучше обновлять каждый день

Почему это важно именно сейчас

В морозную погоду маленькая птичка может погибнуть уже за одну холодную ночь , если не найдет пищу. Несколько горстей правильного корма сегодня – это десятки спасенных жизней завтра.

Читайте также в "Комментариях" прогноз погоды на ближайшие дни: сколько еще продлятся морозы.



