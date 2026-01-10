Снег засыпает города, а птицы голодают: чем срочно наполнить кормушки, чтобы спасти их зимой

Из-за мощных снегопадов и морозов , накрывших Украину, городские и лесные птицы оказались в критической ситуации. Земля покрыта льдом и снегом, семена и ягоды недоступны, а запасы энергии у мелких птиц иссякают в считанные часы.

Морозы и снегопады ударили по птицам: что класть в кормушку прямо сейчас, а что категорически запрещено

Экологи и орнитологи подчеркивают: правильная кормушка зимой – это не просто забота, а вопрос выживания .

Что класть в кормушку во время морозов

Лучший универсальный корм

Именно эти продукты безопасны и подходят для большинства зимующих птиц.

Нежареные и несоленые семена подсолнечника и тыквы

Лен, конопля, репейные семена

Просо (идеальное для мелких птиц)

Овес, пшеница, ячмень, перловка

Орехи и жиры — источник энергии

В сильный мороз птицам особенно нужны жиры:

Несоленый, жареный арахис (измельченный или целый)

грецкий орех

Несоленое сало – настоящее спасение для синиц и дятлов

Кусочки масла без соли

Сало лучше подвешивать на веревке к ветке , а не класть в кормушку.

Для разнообразия и витаминов

Можно прибавлять небольшими порциями:

Изюм, сушеная клюква, боярышник

Ягоды рябины и калины

Мелко изрезанные яблоки, морковь, тыква

Овсяные хлопья

Вареная перловая крупа – без соли и масла

Чего категорически нельзя давать птицам

Эти продукты не просто вредны, а смертельно опасны .

Хлеб любой (особенно черный)

Соленое, жареное, копченое

Очищенное пшено быстро окисляется.

Цитрусовые и бананы

Продукты со специями, сахаром или маринадом

Важные правила зимнего кормления

Если начали кормить – делайте это регулярно , птицы быстро привыкают к месту.

Всегда используйте только несоленые и нежареные продукты

Регулярно очищайте кормушку от снега и льда

В сильные морозы корм лучше обновлять каждый день

Почему это важно именно сейчас

В морозную погоду маленькая птичка может погибнуть уже за одну холодную ночь , если не найдет пищу. Несколько горстей правильного корма сегодня – это десятки спасенных жизней завтра.

