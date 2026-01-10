Снег засыпает города, а птицы голодают: чем срочно наполнить кормушки, чтобы спасти их зимой

Рубрики
Из-за мощных снегопадов и морозов , накрывших Украину, городские и лесные птицы оказались в критической ситуации. Земля покрыта льдом и снегом, семена и ягоды недоступны, а запасы энергии у мелких птиц иссякают в считанные часы.
Морозы и снегопады ударили по птицам: что класть в кормушку прямо сейчас, а что категорически запрещено
Экологи и орнитологи подчеркивают: правильная кормушка зимой – это не просто забота, а вопрос выживания .
Именно эти продукты безопасны и подходят для большинства зимующих птиц.
Нежареные и несоленые семена подсолнечника и тыквы
Лен, конопля, репейные семена
Просо (идеальное для мелких птиц)
Овес, пшеница, ячмень, перловка
В сильный мороз птицам особенно нужны жиры:
Несоленый, жареный арахис (измельченный или целый)
грецкий орех
Несоленое сало – настоящее спасение для синиц и дятлов
Кусочки масла без соли
Сало лучше подвешивать на веревке к ветке , а не класть в кормушку.
Можно прибавлять небольшими порциями:
Изюм, сушеная клюква, боярышник
Ягоды рябины и калины
Мелко изрезанные яблоки, морковь, тыква
Овсяные хлопья
Вареная перловая крупа – без соли и масла
Эти продукты не просто вредны, а смертельно опасны .
Хлеб любой (особенно черный)
Соленое, жареное, копченое
Очищенное пшено быстро окисляется.
Цитрусовые и бананы
Продукты со специями, сахаром или маринадом
Если начали кормить – делайте это регулярно , птицы быстро привыкают к месту.
Всегда используйте только несоленые и нежареные продукты
Регулярно очищайте кормушку от снега и льда
В сильные морозы корм лучше обновлять каждый день
В морозную погоду маленькая птичка может погибнуть уже за одну холодную ночь , если не найдет пищу. Несколько горстей правильного корма сегодня – это десятки спасенных жизней завтра.
