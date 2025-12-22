Шок: 14 речей, які ніколи не можна питати у ChatGPT – інакше ваші дані можуть зникнути

Рубрики
Чат-боти на основі штучного інтелекту, такі як ChatGPT, стрімко увійшли у повсякденне життя – допомагають на роботі, навчанні та навіть у творчих проєктах. Але, попри їхню “розумність”, існують суворі межі, про які користувачі часто забувають. Деякі запити можуть призвести до блокування облікового запису, інші — поставити під загрозу вашу конфіденційність, а треті — просто ввести в оману. Про це повідомляє Slashgear.
14 заборонених тем ChatGPT, які загрожують безпеці та блокуванням
Категорія 1: особиста безпека та конфіденційність
Фахівці наголошують: все, що ви вводите у чат-бот, може використовуватися для навчання моделі. Навіть якщо дані анонімізовані, ризик витоку існує.
Що точно не можна писати:
Паролі та логіни. Навіть перевірка “надійності” може закінчитися компрометацією.
Банківські дані: номери карток, CVV, PIN-коди.
Особисті дані: адреса, паспорт, телефон.
Конфіденційна робоча інформація: код програм, фінансові звіти, стратегічні плани компанії. Наприклад, у Samsung працівники випадково злили в чат секретний код.
Категорія 2: прямий шлях до блокування
OpenAI суворо контролює дотримання правил. Спроба обійти обмеження, так званий “джейлбрейк”, або запит на незаконні дії — миттєво позначає користувача як порушника.
Що загрожує баном:
Створення шкідливого ПЗ: віруси, експлойти, фішингові листи.
Інструкції щодо зброї або наркотиків.
Мова ворожнечі та дискримінація.
Контент 18+: насильство або еротика, згенеровані ШІ.
Категорія 3: омана та “галюцинації”
ChatGPT — мовна модель, не лікар і не юрист. Вона може вигадувати факти та давати небезпечні поради.
Про що питати небезпечно:
Медичні діагнози та лікування.
Юридичні консультації: застарілі або вигадані прецеденти.
Передбачення майбутнього: вибори, курс криптовалюти, лотереї.
Актуальні новини без доступу до мережі.
Питання про “свідомість” ШІ.
Особисті дані реальних людей: можуть з’явитися вигадані біографії.
Експерти радять: використовувати ChatGPT як інструмент для аналізу та обробки інформації, але ніколи не вводити власні паролі, фінансові дані чи інші конфіденційні відомості. Перевіряйте факти і не довіряйте ШІ таємниці, яка може зникнути або потрапити в чужі руки.
