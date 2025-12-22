logo_ukra

BTC/USD

89869

ETH/USD

3056.13

USD/UAH

42.15

EUR/UAH

49.49

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Дозвілля Корисні поради Шок: 14 речей, які ніколи не можна питати у ChatGPT – інакше ваші дані можуть зникнути
commentss НОВИНИ Всі новини

Шок: 14 речей, які ніколи не можна питати у ChatGPT – інакше ваші дані можуть зникнути

ChatGPT виглядає безпечним, але ці запити можуть коштувати вам облікового запису, грошей або приватності – експерти попереджають про небезпеку.

22 грудня 2025, 13:10
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Проніна Анна

Чат-боти на основі штучного інтелекту, такі як ChatGPT, стрімко увійшли у повсякденне життя – допомагають на роботі, навчанні та навіть у творчих проєктах. Але, попри їхню “розумність”, існують суворі межі, про які користувачі часто забувають. Деякі запити можуть призвести до блокування облікового запису, інші — поставити під загрозу вашу конфіденційність, а треті — просто ввести в оману. Про це повідомляє Slashgear.

Шок: 14 речей, які ніколи не можна питати у ChatGPT – інакше ваші дані можуть зникнути

14 заборонених тем ChatGPT, які загрожують безпеці та блокуванням

Категорія 1: особиста безпека та конфіденційність
Фахівці наголошують: все, що ви вводите у чат-бот, може використовуватися для навчання моделі. Навіть якщо дані анонімізовані, ризик витоку існує.

Що точно не можна писати:

  • Паролі та логіни. Навіть перевірка “надійності” може закінчитися компрометацією.

  • Банківські дані: номери карток, CVV, PIN-коди.

  • Особисті дані: адреса, паспорт, телефон.

  • Конфіденційна робоча інформація: код програм, фінансові звіти, стратегічні плани компанії. Наприклад, у Samsung працівники випадково злили в чат секретний код.

Категорія 2: прямий шлях до блокування
OpenAI суворо контролює дотримання правил. Спроба обійти обмеження, так званий “джейлбрейк”, або запит на незаконні дії — миттєво позначає користувача як порушника.

Що загрожує баном:

  • Створення шкідливого ПЗ: віруси, експлойти, фішингові листи.

  • Інструкції щодо зброї або наркотиків.

  • Мова ворожнечі та дискримінація.

  • Контент 18+: насильство або еротика, згенеровані ШІ.

Категорія 3: омана та “галюцинації”
ChatGPT — мовна модель, не лікар і не юрист. Вона може вигадувати факти та давати небезпечні поради.

Про що питати небезпечно:

  • Медичні діагнози та лікування.

  • Юридичні консультації: застарілі або вигадані прецеденти.

  • Передбачення майбутнього: вибори, курс криптовалюти, лотереї.

  • Актуальні новини без доступу до мережі.

  • Питання про “свідомість” ШІ.

  • Особисті дані реальних людей: можуть з’явитися вигадані біографії.

Експерти радять: використовувати ChatGPT як інструмент для аналізу та обробки інформації, але ніколи не вводити власні паролі, фінансові дані чи інші конфіденційні відомості. Перевіряйте факти і не довіряйте ШІ таємниці, яка може зникнути або потрапити в чужі руки.

Нагадаємо, портал "Коментарі" раніше повідомляв, що ChatGPT вміє виконувати деякі домашні обов'язки людини. 



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини