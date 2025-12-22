Шок: 14 речей, які ніколи не можна питати у ChatGPT – інакше ваші дані можуть зникнути

Чат-боти на основі штучного інтелекту, такі як ChatGPT, стрімко увійшли у повсякденне життя – допомагають на роботі, навчанні та навіть у творчих проєктах. Але, попри їхню “розумність”, існують суворі межі, про які користувачі часто забувають. Деякі запити можуть призвести до блокування облікового запису, інші — поставити під загрозу вашу конфіденційність, а треті — просто ввести в оману. Про це повідомляє Slashgear.

14 заборонених тем ChatGPT, які загрожують безпеці та блокуванням

Категорія 1: особиста безпека та конфіденційність

Фахівці наголошують: все, що ви вводите у чат-бот, може використовуватися для навчання моделі. Навіть якщо дані анонімізовані, ризик витоку існує.

Що точно не можна писати:

Паролі та логіни. Навіть перевірка “надійності” може закінчитися компрометацією.

Банківські дані: номери карток, CVV, PIN-коди.

Особисті дані: адреса, паспорт, телефон.

Конфіденційна робоча інформація: код програм, фінансові звіти, стратегічні плани компанії. Наприклад, у Samsung працівники випадково злили в чат секретний код.

Категорія 2: прямий шлях до блокування

OpenAI суворо контролює дотримання правил. Спроба обійти обмеження, так званий “джейлбрейк”, або запит на незаконні дії — миттєво позначає користувача як порушника.

Що загрожує баном:

Створення шкідливого ПЗ: віруси, експлойти, фішингові листи.

Інструкції щодо зброї або наркотиків.

Мова ворожнечі та дискримінація.

Контент 18+: насильство або еротика, згенеровані ШІ.

Категорія 3: омана та “галюцинації”

ChatGPT — мовна модель, не лікар і не юрист. Вона може вигадувати факти та давати небезпечні поради.

Про що питати небезпечно:

Медичні діагнози та лікування.

Юридичні консультації: застарілі або вигадані прецеденти.

Передбачення майбутнього: вибори, курс криптовалюти, лотереї.

Актуальні новини без доступу до мережі.

Питання про “свідомість” ШІ.

Особисті дані реальних людей: можуть з’явитися вигадані біографії.

Експерти радять: використовувати ChatGPT як інструмент для аналізу та обробки інформації, але ніколи не вводити власні паролі, фінансові дані чи інші конфіденційні відомості. Перевіряйте факти і не довіряйте ШІ таємниці, яка може зникнути або потрапити в чужі руки.

