Шок: 14 вещей, которые никогда нельзя спрашивать у ChatGPT – иначе ваши данные могут исчезнуть

Чат-боты на основе искусственного интеллекта, такие как ChatGPT , стремительно вошли в повседневную жизнь – помогают на работе, обучении и даже в творческих проектах. Но, несмотря на их "умность", существуют строгие пределы , о которых пользователи часто забывают. Некоторые запросы могут привести к блокированию учетной записи , другие — поставить под угрозу вашу конфиденциальность , а третьи просто ввести в заблуждение. Об этом сообщает Slashgear.

14 запрещенных тем ChatGPT, угрожающих безопасности и блокировкой

Категория 1: личная безопасность и конфиденциальность

Специалисты отмечают: все, что вы вводите в чат-бот, может использоваться для обучения модели . Даже если данные анонимизированы, риск утечки существует.

Что точно нельзя писать:

Пароли и логины. Даже проверка надежности может закончиться компрометацией.

Банковские данные: номера карт, CVV, PIN-коды.

Личные данные: адрес, паспорт, телефон.

Конфиденциальная рабочая информация: код программ, финансовые отчеты, стратегические планы компании. К примеру, в Samsung работники случайно слили в чат секретный код.

Категория 2: прямой путь к блокировке

OpenAI строго контролирует соблюдение правил. Попытка обойти ограничение, так называемый "джейлбрейк" , или запрос на незаконные действия – мгновенно обозначает пользователя как нарушителя.

Что угрожает баном:

Создание вредоносного ПО: вирусы, эксплойты, фишинговые листы.

Инструкции по оружию или наркотикам.

Язык вражды и дискриминация.

Контент 18: насилие или эротика, сгенерированные ИИ.

Категория 3: заблуждение и галлюцинации

ChatGPT – языковая модель, не врач и не юрист . Она может придумывать факты и давать опасные советы.

О чем спрашивать опасно:

Медицинские диагнозы и лечение.

Юридические консультации: устаревшие или вымышленные прецеденты.

Предсказание будущего: выборы, курс криптовалюты, лотереи.

Актуальные новости без доступа в сеть.

Вопрос о "сознании" ИИ.

Личные данные реальных людей: могут появиться вымышленные биографии .

Эксперты советуют использовать ChatGPT как инструмент для анализа и обработки информации , но никогда не вводить собственные пароли, финансовые данные или другие конфиденциальные сведения. Проверяйте факты и не доверяйте ИИ тайне, которая может исчезнуть или попасть в чужие руки.

