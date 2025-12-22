logo

Шок: 14 вещей, которые никогда нельзя спрашивать у ChatGPT – иначе ваши данные могут исчезнуть

ChatGPT выглядит безопасным, но эти запросы могут стоить вам аккаунта, денег или конфиденциальности – эксперты предупреждают об опасности.

22 декабря 2025, 13:10
Автор:
Проніна Анна

Чат-боты на основе искусственного интеллекта, такие как ChatGPT , стремительно вошли в повседневную жизнь – помогают на работе, обучении и даже в творческих проектах. Но, несмотря на их "умность", существуют строгие пределы , о которых пользователи часто забывают. Некоторые запросы могут привести к блокированию учетной записи , другие — поставить под угрозу вашу конфиденциальность , а третьи просто ввести в заблуждение. Об этом сообщает Slashgear.

Шок: 14 вещей, которые никогда нельзя спрашивать у ChatGPT – иначе ваши данные могут исчезнуть

14 запрещенных тем ChatGPT, угрожающих безопасности и блокировкой

Категория 1: личная безопасность и конфиденциальность
Специалисты отмечают: все, что вы вводите в чат-бот, может использоваться для обучения модели . Даже если данные анонимизированы, риск утечки существует.

Что точно нельзя писать:

  • Пароли и логины. Даже проверка надежности может закончиться компрометацией.

  • Банковские данные: номера карт, CVV, PIN-коды.

  • Личные данные: адрес, паспорт, телефон.

  • Конфиденциальная рабочая информация: код программ, финансовые отчеты, стратегические планы компании. К примеру, в Samsung работники случайно слили в чат секретный код.

Категория 2: прямой путь к блокировке
OpenAI строго контролирует соблюдение правил. Попытка обойти ограничение, так называемый "джейлбрейк" , или запрос на незаконные действия – мгновенно обозначает пользователя как нарушителя.

Что угрожает баном:

  • Создание вредоносного ПО: вирусы, эксплойты, фишинговые листы.

  • Инструкции по оружию или наркотикам.

  • Язык вражды и дискриминация.

  • Контент 18: насилие или эротика, сгенерированные ИИ.

Категория 3: заблуждение и галлюцинации
ChatGPT – языковая модель, не врач и не юрист . Она может придумывать факты и давать опасные советы.

О чем спрашивать опасно:

  • Медицинские диагнозы и лечение.

  • Юридические консультации: устаревшие или вымышленные прецеденты.

  • Предсказание будущего: выборы, курс криптовалюты, лотереи.

  • Актуальные новости без доступа в сеть.

  • Вопрос о "сознании" ИИ.

  • Личные данные реальных людей: могут появиться вымышленные биографии .

Эксперты советуют использовать ChatGPT как инструмент для анализа и обработки информации , но никогда не вводить собственные пароли, финансовые данные или другие конфиденциальные сведения. Проверяйте факты и не доверяйте ИИ тайне, которая может исчезнуть или попасть в чужие руки.

Напомним, портал "Комментарии" ранее сообщал, что ChatGPT умеет выполнять некоторые домашние обязанности человека.



