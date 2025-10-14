Шкарлупа злетить сама: розкрито вражаючий лайфгак чищення варених яєць

Чищення варених яєць нерідко викликає роздратування: шкаралупа злітає разом із білком, а яйце втрачає апетитний вигляд. На щастя, є ефективний спосіб уникнути цієї проблеми. Блогерка Керрі Велпдейл знайшла просте рішення — всього один інгредієнт у воду, і яйця очищаються майже самі.

Фото: з відкритих джерел

Перед варінням достатньо додати до води чайну ложку харчової соди. Цей простий інгредієнт, який знайдеться в кожному домі, змінює кислотно-лужний баланс води. Завдяки підвищеному рівню pH, білок яйця менше прилипає до внутрішньої плівки, тож шкаралупа легко відділяється після варіння.

Керрі у своєму відео демонструє результат: яйця чистяться буквально кількома рухами пальців, не залишаючи слідів чи тріщин. Її порада стала вірусною в мережі — очевидно, що проблема знайома багатьом.

До речі, саме тому старіші яйця краще чистяться: з часом їхній pH природним чином зростає. Але навіть свіже яйце стане легким у чищенні, якщо скористатися цим простим трюком з содою.

Альтернативний варіант для бездоганно чистих яєць пропонує шеф-кухар Крістофер Кімбалл. Його метод — холодна ванна. Після варіння яйця слід покласти в миску з льодом на 3 хвилини. Різкий перепад температур спричиняє стискання білка, і шкаралупа відходить без зусиль.

Обидва способи дієві, тож оберіть той, що вам зручніший — і забудьте про зіпсовані яйця та зіпсований настрій.

