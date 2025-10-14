Скорлупа взлетит сама: раскрыт впечатляющий лайфгак чистки вареных яиц

Чистка вареных яиц нередко вызывает раздражение: скорлупа взлетает вместе с белком, а яйцо теряет аппетитный вид. К счастью, есть эффективный способ избежать этой проблемы. Блоггерша Керри Уэлпдейл нашла простое решение – всего один ингредиент в воду, и яйца очищаются почти сами.

Фото: из открытых источников

Перед варкой достаточно добавить в воду чайную ложку пищевой соды. Этот простой ингредиент, находящийся в каждом доме, изменяет кислотно-щелочной баланс воды. Благодаря повышенному уровню pH белок яйца меньше прилипает к внутренней пленке, поэтому скорлупа легко отделяется после варки.

Кэрри в своем видео демонстрирует результат: яйца чистятся буквально несколькими движениями пальцев, не оставляя следов или трещин. Ее совет стал вирусным в сети — очевидно, что проблема знакома многим.

Кстати, именно поэтому более старые яйца лучше чистятся: со временем их pH естественным образом растет. Но даже свежее яйцо станет легким в чистке, если воспользоваться этим простым трюком с содой.

Альтернативный вариант для безупречно чистых яиц предлагает шеф-повар Кристофер Кимбалл. Его метод – холодная ванна. После варки яйца следует положить в миску со льдом на 3 минуты. Резкий перепад температур приводит к сжатию белка, и скорлупа отходит без труда.

Оба способа действенны, поэтому выберите тот, что вам удобнее — и забудьте об испорченных яйцах и испорченном настроении.

