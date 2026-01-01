Що робити у саду та на городі в січні: важливі поради

Січень традиційно вважають "тихим" місяцем для садівників і городників — природа ніби бере паузу. Та насправді навіть у середині зими справ вистачає, і всі вони так чи інакше пов’язані з підготовкою до нового сезону. Це час не лише для роздумів і планування, а й для цілком практичних занять: висіву окремих культур на розсаду, живцювання рослин, закупівлі насіння та підготовки матеріалів.

Навіть серед зими в саду та на городі вистачає роботи. Фото: comments.ua

Планування майбутніх посадок

Саме зараз варто уважно проаналізувати розташування дерев і кущів у саду, продумати пересадку або оновлення насаджень, скласти детальний план ділянки. Важливо враховувати не лише освітлення, захист від вітру чи вологість ґрунту, а й загальний вигляд саду, щоб він був гармонійним і зручним.

Живцювання дерев і кущів

Зима чудово підходить для розмноження як хвойних, так і листяних рослин живцями. Для садівника це не лише цікава практика, а й можливість безкоштовно отримати нові саджанці до весни — особливо актуально для створення живоплотів або бордюрів.

Регулярний огляд саду

Навіть у морозну погоду варто знаходити час для прогулянок садом. Це корисно і для здоров’я, і для контролю стану рослин. Звертайте увагу на укриття молодих дерев, кількість снігу в пристовбурних колах і на грядках. Якщо снігу надто багато й він важкий, його слід обережно знімати з гілок.

Що робити у відлигу

Перевага відлиг у тому, що вони дозволяють виконати деякі роботи: обрізати плодові дерева та чагарники або заготовити живці для весняних щеплень. Для цього обирають здорові однорічні пагони з середини крони, довжиною 20–30 см, із добре сформованими бруньками.

Захист від гризунів

Взимку миші та зайці активно шукають їжу, і сад стає для них привабливим місцем. Пухкі укривні матеріали (солома, сіно) можуть слугувати їм схованкою. Для захисту штамбів використовують спеціальні огорожі, садові бинти або навіть капронові панчохи. Від мишей допомагають пастки, отруйні приманки або домашні коти.

Підготовка тари та ґрунту

Січень — вдалий час, щоб підготувати ємності для майбутньої розсади та закупити ґрунтові суміші. Пластикову тару з-під продуктів потрібно ретельно вимити з мийними засобами. Ґрунт і пісок з вулиці зазвичай заготовляють заздалегідь, але за потреби все необхідне можна придбати.

Стратифікація насіння

Якщо насіння потребує стратифікації (впливу вологи та холоду), січень ідеально підходить для цієї процедури. Для цього достатньо холодильника або прохолодного підвалу.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" наводив кілька порад, які допоможуть виростити на підвіконні свіжу, соковиту зелень. Масштаби будуть, звичайно, не "виробничими", але на вітамінний салат точно вистачить.