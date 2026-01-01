Что делать в саду и огороде в январе: важные советы

Январь традиционно считают "тихим" месяцем для садоводов и огородников – природа будто берет паузу. Но на самом деле даже в середине зимы дел хватает, и все они так или иначе связаны с подготовкой к новому сезону. Это время не только для размышлений и планирования, но и для практических занятий: высева отдельных культур на рассаду, черенкование растений, закупки семян и подготовки материалов.

Даже среди зимы в саду и огороде хватает работы. Фото: comments.ua

Планирование будущих посадок

Именно сейчас следует внимательно проанализировать расположение деревьев и кустов в саду, продумать пересадку или обновление насаждений, составить детальный план участка. Важно учитывать не только освещение, защиту от ветра или влажность почвы, но и общий вид сада, чтобы он был гармоничным и удобным.

Черенки деревьев и кустов

Зима отлично подходит для размножения как хвойных, так и лиственных растений черенками. Для садовода это не только интересная практика, но и возможность бесплатно получить новые саженцы к весне – особенно актуально для создания живых изгородей или бордюров.

Регулярный обзор сада

Даже в морозную погоду следует находить время для прогулок по саду. Это полезно и для здоровья, и для контроля состояния растений. Обращайте внимание на укрытие молодых деревьев, количество снега в приствольных кругах и на грядках. Если снега слишком много и он тяжел, его следует осторожно снимать с веток.

Что делать в оттепели

Преимущество оттепелей в том, что они позволяют выполнить некоторые работы: обрезать плодовые деревья и кустарники или заготовить черенки для весенних прививок. Для этого выбирают здоровые однолетние побеги из середины кроны, длиной 20-30 см, с хорошо сформированными почками.

Защита от грызунов

Зимой мыши и зайцы активно ищут пищу и сад становится для них привлекательным местом. Рыхлые укрывные материалы (солома, сено) могут служить им тайником. Для защиты штамбов используют специальные ограждения, садовые бинты или даже капроновые чулки. От мышей помогают ловушки, ядовитые приманки или кошки.

Подготовка тары и грунта

Январь – подходящее время, чтобы подготовить емкости для будущей рассады и закупить грунтовые смеси. Пластиковую тару из-под продуктов нужно тщательно вымыть с моющими средствами. Почву и песок с улицы обычно заготавливают заранее, но при необходимости все необходимое можно приобрести.

Стратификация семян

Если семена нуждаются в стратификации (воздействии влаги и холода), январь идеально подходит для этой процедуры. Для этого достаточно холодильника или прохладного подвала.

