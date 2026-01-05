Що робити, аби їжа не прилипала до сковорідки: цей простий трюк назавжди вирішить проблему

Коли їжа починає прилипати до сковороди, приготування стає справжнім випробуванням. Навіть проста яєчня може перетворитися на кашу, млинці пригорають, а миття посуду займає більше часу. Багато господинь одразу думають про покупку нової сковороди, але проблема часто криється не в зношеному покритті, а в неправильному догляді. Є легкий трюк, який допоможе повернути гладку поверхню сковороди і надовго забути про прилипання їжі.

Фото: з відкритих джерел

Як зробити, щоб їжа не прилипала до сковороди

Основна причина прилипання – пересушена або пошкоджена поверхня. Її можна швидко відновити за допомогою звичайної кухонної солі.

Насипте тонкий шар солі на суху чисту сковороду та прогрівайте на середньому вогні 3–5 хвилин, поки сіль не стане гарячою, але не почне темніти. Потім обережно викиньте сіль, протріть сковороду паперовим рушником і додайте кілька крапель рослинної олії, рівномірно розподіляючи по дну та стінках.

Цей простий метод формує захисний шар, який запобігає прилипання їжі та продовжує життя сковороди. Сіль очищує мікропори від залишків жиру та нагару, а олія заповнює їх, відновлюючи природне ковзання. Цей лайфхак ідеально підходить для чавунних і сталевих сковорідок, а також безпечний для антипригарних поверхонь.

Поради, щоб уникнути прилипання в майбутньому

Щоб їжа більше не прилипала:

· Не перегрівайте порожню сковороду.

· Додавайте жир або олію перед смаженням.

· Не мийте гарячу сковороду холодною водою.

· Уникайте металевих лопаток, які пошкоджують покриття.

Дотримуючись цих простих правил, можна надовго забути про прилипання і насолоджуватися легким приготуванням улюблених страв.

