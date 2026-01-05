logo

BTC/USD

94214

ETH/USD

3216.8

USD/UAH

42.42

EUR/UAH

49.51

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Досуг Полезные советы Что делать, чтобы еда не прилипала к сковороде: этот простой трюк навсегда решит проблему
commentss НОВОСТИ Все новости

Что делать, чтобы еда не прилипала к сковороде: этот простой трюк навсегда решит проблему

Этот легкий и эффективный метод поможет быстро восстановить антипригарность сковороды.

5 января 2026, 15:05
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Когда еда начинает прилипать к сковороде, приготовление становится настоящим испытанием. Даже простая яичница может превратиться в кашу, блины пригорают, а мытье посуды занимает больше времени. Многие хозяйки сразу думают о покупке новой сковороды, но проблема часто кроется не в изношенном покрытии, а в неправильном уходе. Есть легкий трюк, который поможет вернуть гладкую поверхность сковороды и надолго забыть о прилипании пищи.

Что делать, чтобы еда не прилипала к сковороде: этот простой трюк навсегда решит проблему

Фото: из открытых источников

Как сделать, чтобы еда не прилипала к сковороде

Основная причина прилипания – пересушенная или поврежденная поверхность. Ее можно быстро восстановить с помощью обыкновенной поваренной соли.

Насыпьте тонкий слой соли на сухую чистую сковороду и прогревайте на среднем огне 3–5 минут, пока соль не станет горячей, но не начнет темнеть. Затем осторожно выбросьте соль, протрите сковороду бумажным полотенцем и добавьте несколько капель растительного масла, распределяя равномерно по дну и стенкам.

Этот простой метод формирует защитный слой, который предотвращает прилипание пищи и продлевает жизнь сковороды. Соль очищает микропоры от остатков жира и нагара, а масло заполняет их, восстанавливая природное скольжение. Этот лайфхак идеально подходит для чугунных и стальных сковород, а также безопасен для антипригарных поверхностей.

Советы, чтобы избежать прилипания в будущем

Чтобы еда больше не прилипала:

·          Не перегревайте пустую сковороду.

·          Добавляйте жир или масло перед жаркой.

·          Не мойте горячую сковороду холодной водой.

·          Избегайте металлических лопаток, повреждающих покрытие.

Следуя этим простым правилам, можно надолго забыть о прилипании и наслаждаться легким приготовлением любимых блюд.

Как уже писали "Комментарии", употребление горячего какао не только повышает настроение, но и оказывает положительное влияние на сердце. Исследования показывают, что темный шоколад и некоторые виды какао-порошка с высоким содержанием флаванолов могут помочь снизить артериальное давление и уровень холестерина.  



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости