Що не можна дарувати на Новий 2026 рік, аби не накликати фінансові втрати та сварки — перелік від астрологів

2026 рік пройде під знаком Червоного Вогняного Коня — енергійного, вогняного та надзвичайно темпераментного. А це означає одне: з подарунками на Новий рік треба бути обережними. Те, що в інший рік викликало б захоплення, у рік Коня — ризик втратити щастя, кохання чи навіть гроші.

Правильний подарунок допоможе залучити удачу у 2026 році.

Коню не догодиш порожнім гаманцем

Астрологи застерігають: не даруйте гаманці без грошей. Такий символічний жест може "висушити" фінансові потоки людини. Якщо вже вирішили — обов’язково покладіть всередину купюру.

Все, що стискає чи обмежує — під забороною

Шарфи, ремені, пояси — Конь сприймає це як обмеження свободи. А для такого символу це — удар нижче пояса. Такі подарунки можуть асоціюватися з застійністю або навіть зупинкою розвитку.

Гострі предмети — розрізана удача

Дарувати ножі, ножиці чи будь-які різальні інструменти — табу. Вважається, що вони "розрізають" щастя і гармонію в житті того, хто отримає подарунок.

Похмурі сюжети й дивні статуетки — теж у чорному списку

Картини з сумними пейзажами або фігури, що символізують смуток, теж не годяться. Це енергетично важкі речі, які Кінь не терпить.

Взуття, ваги та парфуми — подарунки-розривники

Взуття може символізувати втрату або розрив. А парфуми — те, що швидко зникає. Згідно з прикметами, разом із ароматом може зникнути й удача. Не кажучи вже про ваги, антицелюлітні набори чи інші "натяки" на зовнішність — це табу!

І ще одне: ніякого токсичного гумору

Невдалі подарунки-жарти у рік Коня можуть обернутися справжньою сваркою. Не варто ризикувати гармонією через сумнівну іронію.

До речі, 2026-й пройде ще й під головним кольором року за версією Pantone — Cloud Dancer ("хмарний танцюрист"). Можливо, варто звернути увагу на подарунки у світлих, легких тонах — таких, що підтримують мрію, а не вганяють у депресію.

