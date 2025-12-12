Что нельзя дарить на Новый 2026 год, чтобы не навлечь финансовые потери и ссоры — список от астрологов

2026 год пройдет под знаком Красной Огненной Лошади — энергичной, огненной и чрезвычайно темпераментной. А это значит одно: с подарками на Новый год нужно соблюдать осторожность. То, что в другой год вызвало бы восхищение, в год Коня риск потерять счастье, любовь или даже деньги.

Правильно выбранный подарок поможет привлечь удачу в 2026 году.

Коню не угодишь пустым кошельком

Астрологи предостерегают: не простите кошельки без денег . Такой символический жест может высушить финансовые потоки человека. Если уж решили – обязательно положите внутрь купюру.

Все, что сжимает или ограничивает под запретом

Шарфы, ремни, пояса — Лошадь воспринимает это как ограничение свободы. А для такого символа это удар ниже пояса. Такие подарки могут ассоциироваться с застойностью или даже остановкой развития.

Острые предметы – разрезанная удача

Дарить ножи, ножницы или любые режущие инструменты – табу . Считается, что они разрезают счастье и гармонию в жизни того, кто получит подарок.

Мрачные сюжеты и странные статуэтки тоже в черном списке

Картины с грустными пейзажами или символизирующие печаль фигуры тоже не годятся. Это энергетически тяжелые вещи, которые Лошадь не терпит.

Обувь, весы и духи — подарки-разрыватели

Обувь может символизировать потерю или разрыв. А духи — быстро исчезающее. Согласно приметам, вместе с ароматом может исчезнуть и удача. Не говоря уже о весах, антицеллюлитных наборах или других "намеках" на внешность — это табу!

И еще одно: никакого токсичного юмора

Неудачные подарки-шутки в год Лошади могут обернуться настоящей ссорой . Не стоит рисковать гармонией из-за сомнительной иронии.

Кстати, 2026-й пройдет еще и под главным цветом года по версии Pantone – Cloud Dancer ("облачный танцор"). Возможно, стоит обратить внимание на подарки в светлых, легких тонах — поддерживающих мечту, а не вгоняющих в депрессию.

