Что будет, если гладить кота перед сном: последствия для здоровья поражают
НОВОСТИ

Что будет, если гладить кота перед сном: последствия для здоровья поражают

Специалисты объяснили, как этот ритуал влияет на нервную систему

11 февраля 2026, 11:35
Автор:
avatar

Клименко Елена

Простая вечерняя привычка уделить время своему домашнему коту может оказать значительно большее влияние на здоровье, чем многие предполагают. Ветеринары и ученые утверждают, что тактильный контакт с животным перед сном оказывает положительное влияние не только на его эмоциональное состояние, но и на физиологические показатели человека.

Что будет, если гладить кота перед сном: последствия для здоровья поражают

Фото: из открытых источников

Как сообщает "Новости N", регулярное поглаживание кота в вечернее время служит мощным сигналом безопасности и стабильности для животного. Это особенно важно для кошек, живущих в городской среде, где окружающая среда часто вызывает стресс. Такой ритуал помогает четырехлапому почувствовать прочную эмоциональную связь с хозяином, что автоматически снижает уровень тревожности.

Создавая спокойную и предсказуемую атмосферу перед сном, владелец помогает животному расслабиться, что гарантирует более тихую и спокойную ночь без излишней активности любимца.

Ветеринар и исследователь Надин Гуркова объясняет, что тактильный контакт является важным средством коммуникации между человеком и животным. "Поглаживание и терапевтический массаж кошек уменьшают стресс, связанный с хронической болью, а пять минут поглаживания могут снизить АД. И наоборот, прекращение поглаживания связывают с увеличением уровня кортизола", — отмечает она.

Польза для владельца также значительна: контакт с мягкой шерстью животного помогает стабилизировать сердечный ритм и стимулирует выработку окситоцина — "гормона счастья", естественно борющегося с бессонницей и способствующего расслаблению.

Специалисты советуют уважать личные пределы кота. Консультантка группы поведенческих наук ASPCA Саманта Нигбур отмечает, что кошки имеют разную чувствительность к прикосновениям. "Коты похожи на людей — некоторые получают удовольствие от физического контакта с другими, а некоторые — только от небольшого количества", — подчеркивает эксперт.

Поэтому, если животное демонстрирует признаки дискомфорта или пытается уйти, не стоит его принуждать к ласке. Иначе это может вызвать стресс и обратный эффект вместо ожидаемого успокаивающего воздействия.

Регулярное вечернее поглаживание кота – не только приятная привычка, но и мощный инструмент для поддержания здоровья как животного, так и его владельца, создавая покой и улучшая качество сна обеих сторон.

Как уже писали "Комментарии", ученые провели анализ результатов почти 30 независимых исследований и пришли к выводу: регулярный прием омега-3, то есть рыбьего жира, может снизить уровень агрессии у людей почти на треть — около 28%.



