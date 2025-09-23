Полотенца больше не будут вонять: к порошку добавьте секретный ингредиент

Даже после тщательной стирки полотенца могут сохранять неприятный запах. Это происходит потому, что в волокнах тканей остаются бактерии и могут провоцировать неприятный запах. Чтобы удалить его, можно воспользоваться эффективными способами.

Полотенца. Иллюстративное фото

Об одном способе рассказала пользовательница TikTok по имени Babs, пишет издание "ТСН". Все, что нужно для удаления запаха – это водка и пульверизатор с мелким распылением. Средство нужно равномерно распылить на полотенце на расстоянии около 45 см. Особое внимание следует уделить наиболее подверженным появлению запаха участкам.

"Секрет кроется в том, что водка эффективно нейтрализует молекулы, которые вызывают запах, оставляя после себя ощущение чистоты. Эксперты подтверждают, что водка является прекрасным дезинфицирующим средством, которое не только нейтрализует запахи, но и убивает бактерии. Это идеальный способ быстро освежить полотенца, не тратя лишнее время и деньги на стирку”, — пишет издание.

К тому же этот метод хорошо работает не только на полотенцах – с помощью водки можно удалить неприятный запах из одежды, матрасов или мебели.

Другой, не менее эффективный, метод борьбы с неприятным запахом – пищевая сода. Ее нужно добавить к порошку во время стирки.

"Сода не только смягчает воду, делая моющие средства более эффективными, но и помогает бороться с неприятными запахами, одновременно отбеливая ткань", — пишет издание.

Однако секрет свежести полотенец не только в стирке. Вещи следует хорошо высушить, ведь малейшая влажность может стать причиной появления плесени и затхлого запаха.

