logo

BTC/USD

112972

ETH/USD

4195.59

USD/UAH

41.38

EUR/UAH

48.73

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Досуг Полезные советы Полотенца больше не будут вонять: к порошку добавьте секретный ингредиент
commentss НОВОСТИ Все новости

Полотенца больше не будут вонять: к порошку добавьте секретный ингредиент

Водка и сода помогут удалить неприятный запах из полотенец и другого текстиля

23 сентября 2025, 14:40
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Даже после тщательной стирки полотенца могут сохранять неприятный запах. Это происходит потому, что в волокнах тканей остаются бактерии и могут провоцировать неприятный запах. Чтобы удалить его, можно воспользоваться эффективными способами.

Полотенца больше не будут вонять: к порошку добавьте секретный ингредиент

Полотенца. Иллюстративное фото

Об одном способе рассказала пользовательница TikTok по имени Babs, пишет издание "ТСН". Все, что нужно для удаления запаха – это водка и пульверизатор с мелким распылением. Средство нужно равномерно распылить на полотенце на расстоянии около 45 см. Особое внимание следует уделить наиболее подверженным появлению запаха участкам.

"Секрет кроется в том, что водка эффективно нейтрализует молекулы, которые вызывают запах, оставляя после себя ощущение чистоты. Эксперты подтверждают, что водка является прекрасным дезинфицирующим средством, которое не только нейтрализует запахи, но и убивает бактерии. Это идеальный способ быстро освежить полотенца, не тратя лишнее время и деньги на стирку”, — пишет издание.

К тому же этот метод хорошо работает не только на полотенцах – с помощью водки можно удалить неприятный запах из одежды, матрасов или мебели.

Другой, не менее эффективный, метод борьбы с неприятным запахом – пищевая сода. Ее нужно добавить к порошку во время стирки.

"Сода не только смягчает воду, делая моющие средства более эффективными, но и помогает бороться с неприятными запахами, одновременно отбеливая ткань", — пишет издание.

Однако секрет свежести полотенец не только в стирке. Вещи следует хорошо высушить, ведь малейшая влажность может стать причиной появления плесени и затхлого запаха.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какие вещи делают дом вонючим.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://tsn.ua/other/iak-vyvesty-nepryyemnyy-zapakh-z-rushnykiv-nespodivanyy-ta-efektyvnyy-layfhak-2915345.html
Теги:

Новости

Все новости