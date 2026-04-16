Редиска тріскається і стає "дерев'яною": 5 помилок, які знищують урожай
Редиска тріскається і стає “дерев’яною”: 5 помилок, які знищують урожай

Полив “раз на тиждень” і зайва турбота можуть коштувати вам всього врожаю.

16 квітня 2026, 20:42
Автор:
Проніна Анна

Редиска може виглядати простою культурою, але саме вона часто “карає” городників за найменші помилки. Тріщини, порожнечі всередині та жорстка структура – результат не випадковості, а неправильного догляду.

Чому лопається редиска – городникам назвали головні причини

Фахівці виділяють п’ять ключових помилок, через які редиска втрачає якість і смак.

1. Нерегулярний полив – головний ворог

Сценарій знайомий багатьом:
тиждень без води, а потім “залив” за один раз.

У такому випадку:
– шкірка редиски грубіє;
– м’якуш різко починає рости;
– коренеплід просто не витримує і тріскається.

Оптимальне рішення – стабільна вологість ґрунту. Якщо немає можливості поливати щодня, варто використовувати мульчу (наприклад, скошену траву).

2. Надлишок добрив

Багато городників переконані: чим більше підживлення – тим кращий результат.

Але для редиски це помилка. Надлишок азоту призводить до того, що:
– рослина росте занадто швидко;
– тканини стають пухкими;
– з’являються порожнини всередині.

Свіжий гній або компост перед посівом – один із найгірших варіантів.

3. Перетримка на грядці

Редиска – не культура “на виріст”.

Як тільки вона сформувалася, її потрібно збирати. Якщо затягнути:
– вона стає жорсткою;
– втрачає соковитість;
– починає тріскатися і пускати стрілку.

Менший, але свіжий коренеплід завжди смачніший за великий і перезрілий.

4. Важкий ґрунт

Щільна, “збита” земля не дає редисці нормально рости.

У результаті:
– коренеплід деформується;
– тріскається;
– втрачає форму.

Помилка – намагатися виправити це невеликою кількістю піску. Це може лише погіршити ситуацію.

Найкраще рішення – додати торф або добре перепрілий компост.

5. Ігнорування сучасних сортів

Селекція давно пішла вперед, але багато хто досі сіє старі сорти.

Гібриди з позначкою F1:
– стійкі до розтріскування;
– краще переносять перепади погоди;
– дають стабільний урожай.

І хоча вони дорожчі, результат зазвичай виправдовує витрати.

Висновок

Редиска не пробачає крайнощів – ні пересихання, ні “переливу”, ні надмірної турботи.

Секрет хорошого врожаю – у балансі:
помірний полив, легкий ґрунт і своєчасний збір.

Раніше "Коментарі" повідомляли, який препарат допоможе виростити помідори без фітофтори. 



