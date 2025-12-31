Рахуєш дрібні гроші – готуєшся до сліз: що СУВОРО заборонено робити у Щедрий вечір 31 грудня, щоб не перекрити грошовий потік

Рубрики
Коли 31 грудня сонце ховається за обрій, для українців настає не просто переддень Нового року, а один із наймістичніших моментів усього календаря — Щедрий вечір, або свято Маланки. У народі вірили: саме цієї ночі світ "перезавантажується", а будь-яка дія може стати програмою на наступні 12 місяців.
Стародавні прикмети попереджають: одна помилка у Щедрий вечір може «обнулити» удачу на весь рік
Наші предки були переконані — межа між старим і новим роком настільки тонка, що багатство можна або запросити до хати, або відлякати одним необережним жестом.
За церковним календарем 31 грудня вшановують преподобну Меланію Римлянку. В українській традиції вона вважається покровителькою материнства, родинного щастя та продовження роду. Саме цього дня жінки молилися про легку вагітність, здорових дітей і міцну сім’ю.
У родинах, де чекали на поповнення, Щедрий вечір вважався особливо важливим — вірили, що молитва до святої Меланії цього дня має подвійну силу.
Із настанням сутінків у домі починався справжній ритуал. Одягали чисте світле вбрання, столи застеляли новими скатертинами, а під них іноді клали сіно — як символ достатку і Божого благословення.
Оселю обкурювали ладаном або травами, щоб вигнати все зле, накопичене за рік. Лише після молитви родина сідала до столу.
На відміну від Святвечора, Щедра вечеря була ситною — з м’ясними стравами. На столі обов’язково мали бути:
– кутя — як символ безперервності життя;
– узвар — для очищення і здоров’я;
– ковбаси, м’ясо, голубці — на багатство;
– вареники, млинці, пироги — щоб рік був "повний";
– риба та солодощі — для радості.
Чим щедріше частували гостей і щедрувальників, тим заможнішим, за повір’ями, мав бути рік.
Найстрашнішим табу Щедрого вечора вважалося рахування дрібних грошей. Люди вірили: хто перебирає монети цього дня — той прирікає себе на сльози та фінансові втрати протягом усього року.
Також суворо заборонялося:
– давати або брати гроші в борг — "віддаси добробут";
– сваритися за столом — до постійних конфліктів;
– ображати дітей — вважалося, що цього вечора через них говорить Ангел;
– сідати до столу в старому або брудному одязі — до бідності.
Опівночі господарі виходили в сад і струшували сніг із плодових дерев. Цей обряд мав забезпечити щедрий урожай улітку.
Світло в хатах намагалися не гасити до ранку. За повір’ям, саме в цю ніч відьми могли "вкрасти місяць", і темрява відкривала шлях нечистій силі.
– Сніг 31 грудня — до врожайного року.
– Теплий вечір — до спекотного літа.
– Сильний мороз — до заметілей і багатої зими.
Народна мудрість сходиться в одному: головне правило Щедрого вечора — щедрість. До тих, хто не шкодує добрих слів, гостинності та допомоги, доля приходить із повними руками.
