Считаешь мелкие деньги – готовишься к слезам: что СУРО запрещено делать в Щедрый вечер 31 декабря, чтобы не перекрыть денежный поток

Рубрики
МЕНЮ
Проніна Анна
Когда 31 декабря солнце прячется за горизонт, для украинцев наступает не просто канун Нового года, а один из самых мистических моментов всего календаря — Щедрый вечер или праздник Маланки. В народе верили: именно этой ночью мир перезагружается, а любое действие может стать программой на следующие 12 месяцев.
Древние приметы предупреждают: одна ошибка в Щедрый вечер может «обнулить» удачу на весь год
Наши предки были убеждены – граница между старым и новым годом настолько тонка, что богатство можно либо пригласить в дом, либо отпугнуть одним неосторожным жестом.
По церковному календарю 31 декабря чтят преподобную Меланию Римлянку. В украинской традиции он считается покровительницей материнства, семейного счастья и продолжения рода. Именно в этот день женщины молились о легкой беременности, здоровых детях и крепкой семье.
В семьях, где ждали пополнения, Щедрый вечер считался особенно важным — верили, что молитва к святой Мелании в этот день имеет двойную силу.
С наступлением сумерек в доме начинался настоящий ритуал. Одевали чистую светлую одежду, столы застилали новыми скатертями, а под них иногда клали сено — как символ изобилия и Божьего благословения.
Дом обкуривали ладаном или травами, чтобы выгнать все плохое, накопленное за год. Лишь после молитвы семья садилась за стол.
В отличие от Сочельника, Щедрый ужин был сытным — с мясными блюдами. На столе обязательно должны быть:
– кутья – как символ непрерывности жизни;
– компот – для очищения и здоровья;
– колбасы, мясо, голубцы – на богатство;
– вареники, блины, пироги – чтобы год был "полный";
– рыба и сладости – для радости.
Чем щедрее угощали гостей и щедрователей, тем богаче, по поверьям, должен быть год.
Самым ужасным табу Щедрого вечера числилось количество маленьких средств. Люди верили: кто перебирает монеты в этот день, тот обрекает себя на слезы и финансовые потери в течение всего года.
Также строго воспрещалось:
– давать или брать деньги в долг – "отдашь благополучие";
– ссориться за столом – к постоянным конфликтам;
– оскорблять детей – считалось, что в этот вечер через них говорит Ангел;
– садиться за стол в старой или грязной одежде – к бедности.
В полночь хозяева выходили в сад и стряхивали снег с плодовых деревьев. Этот обряд должен обеспечить щедрый урожай летом.
Свет в хатах старались не тушить до утра. По поверью, именно в эту ночь ведьмы могли "украсть луну", и тьма открывала путь нечистой силе.
– Снег 31 декабря – до урожайного года.
– Теплый вечер – к жаркому лету.
– Сильный мороз – до метелей и обильной зимы.
Народная мудрость сходится в одном: главное правило Щедрого вечера – щедрость. К тем, кто не жалеет добрые слова, гостеприимство и помощь, судьба приходит с полными руками.
Читайте также в "Комментариях": Санта Клаусу отныне можно писать письма на украинском языке.